NIO Stock est évalué pour offrir aux investisseurs EV

Fabricant chinois de véhicules électriques Nio (NYSE:NIO) a connu une année 2019 horrible, suivie d’un revirement de fortune en 2020 qui a vu les actions monter en flèche. Après avoir chuté à 1,50 $ à l’automne 2019, la seconde moitié de 2020 a connu une croissance massive. Cela a culminé avec une clôture record de 66,99 $ en janvier 2021. Cependant, l’action NIO a chuté depuis lors et se négocie actuellement à 37,87 $ à partir du 7 avril 2021 à midi. jamais berline en janvier.

Source: Photographie divers / Shutterstock.com

Que se passe-t-il avec la récente baisse du stock NIO? Malgré une baisse ces dernières semaines, il a une cote «A» dans Portfolio Grader. Cela suggère que le prix actuel représente une opportunité d’investissement intéressante, et non un avertissement d’un retour à des moments difficiles pour Nio.

Pourquoi les partages NIO ont trébuché récemment

Il y a eu en fait deux baisses notables dans le stock de NIO au cours des six derniers mois, chacune avec un catalyseur différent.

Le premier a débuté à la fin du mois de novembre 2020. Après une course impressionnante, les actions de NIO ont clôturé à un sommet alors record de 55,38 $ le 23 novembre. Ensuite, ils sont entrés dans une forte baisse, chutant en dessous de 40 $ à la mi-décembre. Qu’est-il arrivé? La grande préoccupation était la loi qui menace de retirer les entreprises chinoises des bourses américaines si elles ne respectent pas les normes d’audit américaines.

Cette panique s’est calmée. Cela reste un problème, mais comme les entreprises ont trois ans pour se conformer, ce n’est pas une menace à court terme.

La récession la plus importante et la plus récente a commencé le 10 février. Tesla (NASDAQ:TSLA) gagne du terrain sur le marché chinois des VE. En janvier, Tesla a commencé la livraison de son crossover compact Model Y en Chine – un véhicule qui devrait faire pression sur Nio. Cependant, le facteur le plus important a été quelque chose de moins spécifique à Nio; la société a été prise dans la large liquidation des actions technologiques.

Ce que disent les analystes à propos de Nio

De manière générale, les analystes d’investissement se sentent optimistes quant aux perspectives de Nio, mais certains restent prudents. Parmi les 18 sondés par CNN Money, le consensus est que l’action NIO est un «achat», bien qu’avec six rétrocessions la notant comme «Hold», la prise positive ne fait pas l’unanimité. Leur objectif de prix médian sur 12 mois de 62,67 $ offre aux investisseurs un avantage tentant de 65%.

Au cours des derniers mois, la couverture de Nio par les analystes a reflété le sondage CNN Money. Il penche vers le positif, mais est contrecarré par une rétrogradation occasionnelle.

Par exemple, le 1er décembre, Goldman Sachs a relevé sa position de «Hold» à partir de «Sell». Citant le succès de la stratégie de batterie en tant que service de Nio, les analystes de Goldman Sachs ont également augmenté leur objectif de cours sur 12 mois pour les actions NIO à 59 $. En janvier, le titre a été victime d’une dégradation de la note de Citi, qui a réduit sa note à «Neutre». Malgré le déclassement, Citi a en fait augmenté son objectif de prix pour NIO à 68,30 $ sur la base du potentiel de vente de la nouvelle berline ET7 de Nio. Il y a plusieurs semaines, Mizuho a lancé une couverture de NIO, avec un objectif de prix de 60 $ et une cote «Acheter».

Conclusion sur le stock NIO

Un investissement dans Nio ne se contente pas de soutenir une entreprise, ses produits et sa stratégie. C’est aussi un investissement basé sur l’avenir des véhicules électriques. Si vous souhaitez couvrir vos paris, investissez dans le marché en plein essor des véhicules électriques sans choisir un constructeur automobile spécifique – il existe un excellent moyen de le faire. Pensez aux stocks de batteries. De cette façon, quels que soient les constructeurs de véhicules électriques qui sortent finalement en tête, vous bénéficiez du passage aux voitures électriques.

Cependant, j’estime que Nio est dans une position très forte et que l’action NIO va remonter en 2021. Elle a des actions de croissance partout. Avec des actions en baisse, c’est maintenant une excellente occasion pour les investisseurs EV d’ajouter des actions NIO à leur portefeuille.

A la date de publication, Louis Navellier avait une position longue dans NIO. Louis Navellier n’avait (ni directement ni indirectement) d’autres positions sur les titres mentionnés dans cet article. Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.