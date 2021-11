Nio Stock est hors des projecteurs, mais certainement pas hors du jeu

Il fut un temps où j’échangeais Tesla (NASDAQ :TSLA) indirectement en utilisant Nio (NYSE :NIO). Ces derniers temps, cela ne s’est pas déroulé de la même manière, mais principalement à cause de ce que Tesla a fait. Son action de stock a été quelque chose de fantastique, alors il a volé la vedette. Mais même si l’action NIO est en retard par rapport à l’action des prix Tesla, la thèse fondamentale est toujours haussière.

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

En fait, au cours des deux dernières années, NIO a grimpé de plus de 2 500 %, tandis que TSLA a bondi de plus de 1 700 %. Les investisseurs dans les deux sont ravis et ils sont certainement toujours dans le jeu.

En ce qui concerne les véhicules électriques, le consensus est qu’ils remplaceront le moteur à combustion interne (ICE). Bien que je pense que le marché des véhicules électriques a un avenir, je ne pense pas que ce sera le tueur de glace.

Du moins pas avec la technologie de batterie actuelle que nous avons. Nous n’en avons tout simplement pas assez pour soutenir la production de 80 millions de nouveaux véhicules électriques par an. C’est à peu près le nombre de véhicules produits dans le monde chaque année. Cependant, ne laissez pas cette opinion nuire à la production potentielle à la hausse des véhicules électriques.

En attendant, le processus d’électrification se poursuit avec cette technologie concurrente sérieuse. Au sein de la cohorte, il y a de la place pour que tous les prestataires prospèrent. La rapidité de mise sur le marché compte dans les premiers stades, et les nouveaux arrivants rattrapent leur retard. Nio fait partie du peloton de tête, il est donc en pleine forme. La direction a enregistré des taux de croissance incroyables avec des mesures financières raisonnables.

L’action NIO s’est appréciée de plus de 2500% en deux ans, tout en maintenant un ratio cours/vente de 15x. C’est la moitié de celui de Tesla juste pour une mesure approximative de la raison.

Nio Stock est dans le pack leader

De tous les nouveaux venus, c’est le meilleur des autres. de lucide (NASDAQ :LCID) l’action a récemment fait la une des journaux. Et il a ses méga-fans, y compris ceux qui l’appellent le « tueur de Tesla ».

Les fans de Nio devraient s’offusquer d’une telle déclaration. Avant que Lucid ne puisse affronter Tesla en tant que champion, il doit gagner l’opportunité. Les prétendants doivent gravir les échelons en battant au moins le n°2 qui est sans conteste Nio. Le LCID est même encore à des kilomètres de cela. Car à pleine capacité, Lucid ne pourra pas égaler la moitié de la production actuelle de Nio.

Tant que le marché boursier est haussier, l’action NIO est un investissement solide. Cependant, à court terme, il y a des niveaux importants à reconnaître.

Dernièrement, NIO a fait face à une forte résistance pour atteindre 43 $ par action. Si les taureaux peuvent s’élever au-dessus, ils peuvent tirer pour 50 $ une fois de plus. Inversement, l’action des prix suggère qu’il y a des acheteurs qui se cachent en dessous de 38 $ par action.

Nio Stock est en bonne forme

Source : Graphiques par TradingView

C’est un bon scénario pour les fans de NIO. Sachant qu’il y a un support en dessous, ils peuvent se concentrer sur l’action des prix à la hausse.

Cependant, il ne peut pas se rallier dans le vide, il aura donc encore besoin de l’aide des indices. C’est là que la ride entre en jeu cette semaine en raison de quelques événements binaires. Tout d’abord, aujourd’hui, la Réserve fédérale nous parlera de la réduction potentielle. Ensuite, vendredi, nous avons un rapport sur l’emploi, qui attire toujours aussi beaucoup l’attention des investisseurs.

Des perturbations temporaires de la trajectoire haussière des indices feront également souffrir le titre NIO. Par conséquent, quelle que soit votre conviction dans les perspectives de l’entreprise, je vous suggère de tempérer votre enthousiasme pour le moment.

Les investisseurs feraient bien de ne pas prendre de positions complètes. La gestion du risque est essentielle au succès à long terme avec NIO.

Tous les indices ont battu des records cette semaine, ce n’est donc jamais le moment idéal pour tout faire. Néanmoins, l’action NIO est haussière, les investisseurs doivent donc rechercher des niveaux d’entrée opportunistes. Si, pour une raison quelconque, il se bloque, cela constituerait un point d’entrée fantastique en dessous de 33 $ par action.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.