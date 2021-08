Nio Stock est toujours beaucoup trop cher et trop risqué maintenant

Bien que je sois un passionné de voitures, je ne suis pas amoureux de Nio (NYSE :NIO) Stock. En fait, j’ai suggéré à plusieurs reprises que les investisseurs l’évitent dans le passé.

En 2020, j’ai écrit l’article “Nio Stock Has Rocketed in 2020, But High Risks Remain” en utilisant la méthode Nasdaq Dozen pour analyser l’entreprise, je me suis concentré sur des mesures clés telles que les revenus, le bénéfice par action, le retour sur capitaux propres, surprises sur les bénéfices et ratio PEG.

Ma suggestion était alors que “[t]compte tenu de la rentabilité, qui est négative, des free cash-flows négatifs, et de la très forte augmentation de la dette en 2019, le titre NIO est un pari très spéculatif pour 2020 et au-delà. Et avec tous les facteurs fondamentaux suggérant qu’il est extrêmement surévalué, beaucoup de prudence est suggérée. »

Fin juin 2021, j’ai inclus NIO dans l’article “Ne touchez pas à ces 3 actions de véhicules électriques trop chères avec un poteau de 10 pieds”. Là, j’ai soutenu que « les actions NIO n’ont pas de ratio P/E car la société affiche des pertes. MorningStar répertorie sa valeur comptable 2020 par action à 80 cents. Les marges opérationnelles et nettes de la société étaient négatives au cours des trois dernières années… De plus, le nombre d’actions en circulation augmente, ce qui signifie que les investisseurs sont confrontés à une dilution négative des actions… L’action NIO est trop chère.

Pour mémoire, j’ai également considéré d’autres actions chinoises de véhicules électriques XPeng (NYSE :XPEV) et Li Auto (NASDAQ :LI) à être surévalué avec cette écriture.

Donc, avec tout ce contexte à l’esprit, est-ce que quelque chose a changé pour les actions NIO aujourd’hui ?

Les actions de NIO baissent en raison de la liquidation générale du marché et des nouvelles de la société

Récemment, le stock de NIO a chuté.

Il y a deux raisons principales derrière cela. Premièrement, il y a eu des nouvelles sur des risques géopolitiques accrus dus au fait que les talibans contrôlent désormais l’Afghanistan. Plus largement, cela nuit aux actions et aux actifs risqués.

Deuxièmement, les nouvelles négatives concernant la Chine ont également ajouté du sel à la blessure. Plus précisément, les rapports indiquent que «[r]les ventes au détail et la production industrielle ont chacune ralenti plus que prévu en … [China] en juillet, suggérant une décélération de la croissance plus marquée au second semestre alors que le pays tente de contenir les retombées de la dernière résurgence des cas de coronavirus. »

En plus de cela, la nouvelle d’un crash mortel causé par la technologie de conduite autonome ajoute une pression de vente à NIO. Tout problème ou risque pour sa technologie de conduite autonome pourrait perturber ses performances boursières en 2021.

Pourquoi NIO est à un point d’inflexion maintenant

NIO a publié son rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2021, et il était solide. Les faits saillants de ce rapport ont montré que :

« Les livraisons de véhicules ont été de 21 896 au deuxième trimestre 2021, dont 4 433 ES8, 9 935 ES6 et 7 528 EC6, soit une augmentation de 111,9 % par rapport au deuxième trimestre 2020 et une augmentation de 9,2 % par rapport au premier trimestre 2021. Ventes de véhicules étaient de 7 911,8 millions de RMB (1 225,4 millions de dollars US) au deuxième trimestre de 2021, soit une augmentation de 127,0 % par rapport au deuxième trimestre de 2020 et de 6,8 % par rapport au premier trimestre de 2021. Le chiffre d’affaires total s’est élevé à 8 448,0 millions de RMB ( 1 308,4 millions de dollars américains) au deuxième trimestre de 2021, ce qui représente une augmentation de 127,2 % par rapport au deuxième trimestre de 2020 et une augmentation de 5,8 % par rapport au premier trimestre de 2021. La marge brute s’est établie à 18,6 %, comparativement à 8,4 % au deuxième trimestre. de 2020 et 19,5 % au premier trimestre 2021.

Une forte augmentation des livraisons, des revenus et de la marge brute montre une amélioration radicale. Mais lorsqu’il s’agit de ce qui compte le plus pour créer de la valeur, comme le bénéfice net et des flux de trésorerie disponibles positifs et solides, NIO a un long chemin à parcourir.

À l’appui du stock NIO, certains indiquent que la perte nette déclarée a diminué par rapport au deuxième trimestre 2020. C’est vrai. Mais d’un point de vue fondamental et de valorisation, NIO est loin d’être une bonne affaire ou une action de grande valeur.

J’aime le fait que NIO ait affiché de solides résultats au deuxième trimestre et publié des prévisions positives à la fois pour les livraisons solides et la croissance des revenus. Mais il perd toujours de l’argent, a levé des fonds pour financer ses objectifs stratégiques et son expansion et un éventuel ralentissement de la croissance économique de la Chine sont des facteurs sérieux.

Tous ces problèmes s’additionnent et je suis toujours moins que ravi du stock de NIO maintenant.

La concurrence dans l’industrie des véhicules électriques s’intensifie

NIO fait face à une concurrence intense, provenant d’autres marqueurs EV nationaux, mais aussi de constructeurs automobiles bien établis. Par exemple, certains de ses principaux concurrents comprennent Volkswagen (OTCMKTS :VWAGY), Moteur Toyota (NYSE :MT), BMW (OTCMKTS :BMWYY) et Tesla (NASDAQ :TSLA).

Donc, s’il ne peut pas gagner d’argent en vendant ses modèles maintenant, je me demande comment il pourra réaliser un profit lorsque des tonnes d’autres options de véhicules électriques existent. N’oubliez pas, beaucoup d’autres apparaîtront bientôt.

La tendance de la rentabilité sur 5 ans est inquiétante

NIO veut être un acteur clé sur le marché des véhicules électriques. Il a des objectifs ambitieux et plusieurs modèles qui peuvent aider dans cette direction. Mais si vous faites une analyse rapide des performances de l’entreprise au cours des 5 dernières années à l’aide de MorningStar, il n’y a aucune raison d’être excité.

La marge opérationnelle était de -28,3% en 2020 contre -141,6% en 2019. La marge nette en 2020 était de -34,51% contre -145,86% en 2019. Quid de la valeur créée pour ses actionnaires ? En 2020, le rendement des capitaux propres était de -53,77 %. Enfin, le rendement des actifs en 2020 était de -16,21%. Tout cela montre que la faiblesse et l’inefficacité sont toujours fortes et présentes.

Évaluation : trop cher

À la fin de ma ventilation ici, je vais juste faire référence à une seule mesure d’évaluation : la valeur comptable par action. MorningStar rapporte une valeur comptable par action (TTM) de 2,48 $. Avec le cours actuel de l’action NIO à 39 $, cela implique un ratio de 15,72x, ce qui rend certainement l’action NIO trop chère.

En conclusion, je vois pourquoi certains ont de l’espoir pour NIO – il y a de la place pour l’optimisme sur la base de la croissance des revenus et des livraisons solides. Mais sa rentabilité est encore trop faible. L’entreprise perd de l’argent et ne crée pas de valeur pour ses actionnaires. Les mois et années à venir seront déterminants pour NIO.

En fin de compte, je ne suis pas enthousiasmé par sa valorisation et ses fondamentaux maintenant. Je ne peux pas être pompé pour une entreprise qui ne peut pas faire de profit sur des ventes en plein essor. Après tout, toute baisse des revenus ne pourrait qu’empirer les choses.

