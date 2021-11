NIO Stock est un achat fort à mesure que son activité évolue et que sa capacité augmente

Il y a deux ans, le constructeur chinois de véhicules électriques (VE) Nio (NYSE :NIO) a annoncé qu’il n’avait pas les fonds pour durer encore 12 mois. Désormais, l’action NIO est un commerce de véhicules électriques à fort potentiel d’achat avec un potentiel de hausse énorme jusqu’en décembre. De plus, les dernières nouvelles et les événements à venir laissent présager une année 2022 mouvementée pour l’entreprise.

Source : Robert Way / Shutterstock.com

L’activité de NIO a connu une croissance impressionnante au cours de la dernière année, et les nouvelles de l’équipe de direction du fabricant de véhicules électriques haut de gamme n’ont jamais été aussi optimistes. Cependant, les actions sont en baisse de plus de 18% depuis le début de l’année (YTD) et ont continué de baisser alors que nous sortons de novembre.

Un accord Shell passionnant pour déplacer le stock de NIO

Dans un communiqué publié par Coquille (NYSE :RDS.A, NYSE :RDS.B) le jeudi 25 novembre, la société a annoncé qu’elle s’était associée à Nio pour améliorer l’expérience de charge des clients de véhicules électriques du monde entier.

Selon le communiqué, les deux entreprises vont « développer un réseau de stations d’échange de batteries comarquées. La coopération en Chine commencera avec deux sites pilotes et visera à atteindre 100 sites d’ici 2025, ainsi que des stations d’échange de batteries comarquées supplémentaires dans les centres de recharge Shell EV et les chargeurs rapides Shell Recharge sur les sites de Nio. La coopération s’étendra à l’Europe en 2022.

Le concept révolutionnaire et breveté d’échange de batteries de Nio gagne du terrain auprès des conducteurs de véhicules électriques. Au lieu d’attendre des heures pour qu’une batterie soit complètement chargée (et de perdre un temps précieux lors d’un voyage), les clients de NIO peuvent simplement échanger leur unité de batterie épuisée contre une complètement chargée en quelques minutes.

Le concept d’échange de batterie rend le passage des moteurs à combustion interne aux véhicules électriques beaucoup plus facile pour ceux qui sont restés assis sur la clôture. Cela a également permis à l’entreprise de proposer un programme de « batterie en tant que service » (BaaS). Il s’agit d’une proposition de valeur entièrement nouvelle pour les clients de ne posséder que le véhicule et de louer la batterie pour éviter de s’inquiéter des remplacements coûteux après la dégradation.

Shell pourrait prendre les concepts au niveau mondial, ouvrant de nouvelles frontières de croissance pour la marque Nio.

Croissance sur de nouveaux marchés à l’horizon

Surtout, le dernier partenariat Shell/Nio pourrait contribuer à accélérer l’entrée de ce dernier sur de nouveaux marchés européens. Il pourrait également faire des propositions de commodité convaincantes aux conducteurs nord-américains.

Shell est le plus grand opérateur mondial de stations de ravitaillement dans le monde avec environ 46 000 emplacements dans plusieurs pays. Il a l’intention d’opérer au nord de 500 000 points de recharge de véhicules électriques dans le monde d’ici 2025. L’échange de batterie de Nio est une proposition innovante que le détaillant de mobilité mondial souhaite introduire sur certains marchés.

Le fabricant de véhicules électriques pourrait avoir beaucoup plus de points de revenus récurrents à mesure que le partenariat Shell se développe. Grâce à l’accord, Nio peut gagner en visibilité sur sa marque et potentiellement attirer une clientèle plus large.

L’avenir s’annonce définitivement meilleur pour le stock NIO.

Investisseurs Devrait aimer l’entreprise en évolution de Nio

Nio a commencé à livrer des véhicules en 2018. Depuis lors, l’activité s’est développée en douceur et rapidement. Récemment, la société a amélioré la capacité de son site de production phare et a réalisé de nouveaux investissements dans son usine de coproduction. Avec cela et les nouveaux produits de la deuxième usine de Nio, la société pourrait augmenter sa capacité annuelle à plus de 600 000 véhicules d’ici le second semestre de l’année prochaine.

Les longs délais d’attente actuels pour les nouveaux clients pourraient bientôt appartenir au passé. Mieux encore, les marges brutes de Nio s’améliorent avec la croissance de la productivité. Les marges brutes des véhicules pourraient passer de 18 % au troisième trimestre 2021 à 25 % à long terme.

La concurrence croissante reste un facteur à surveiller alors que les nouveaux entrants sur le marché chinois des véhicules électriques se taillent leur propre niche. Mais les analystes sont optimistes quant aux performances financières, aux perspectives de croissance et à la capacité de génération de flux de trésorerie de NIO en ce moment.

Si les prévisions de Wall Street concernant les opérations de Nio se réalisent au cours de la prochaine année, la société pourrait augmenter considérablement ses revenus, réduire ses pertes d’exploitation et générer environ un demi-milliard de dollars de flux de trésorerie d’exploitation en 2022.

Le résultat sur NIO Stock

Nio se rapproche de la génération de flux de trésorerie d’exploitation positifs de manière durable à mesure que sa capacité et ses revenus augmentent. Des flux de trésorerie positifs permettront à l’entreprise de moins dépendre de nouvelles injections de capitaux pour les initiatives de croissance. La société pourrait bientôt être en mesure de financer certains projets à partir de flux de trésorerie générés en interne.

En d’autres termes, Nio a le potentiel de devenir autonome. La dilution des actionnaires pourrait être minime dans un avenir proche.

Les actions de Nio pourraient rester volatiles à court terme, car l’action est toujours confrontée au risque de radiation des bourses américaines. Les questions d’audit restent un problème, mais une solution est toujours en cours de recherche parmi les autorités des pays respectifs. Tout succès sur ce front pourrait réduire considérablement le risque pour les entreprises chinoises, y compris les actions NIO.

Les investisseurs ne s’attendent pas nécessairement à des gains de 1 200 % en 2022 comme en 2020, mais une exécution impressionnante de la part de Nio pourrait justifier une hausse des cours des actions l’année prochaine. Méfiez-vous des feux d’artifice potentiels et des nouveaux produits lors du Nio Day le 18 décembre.

À la date de publication, Brian Paradza n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Brian Paradza est un passionné d’investissement qui a reçu la charte CFA en 2019. Fervent partisan de l’investissement à long terme basé sur les fondamentaux, Brian apprend de gourous comme Warren Buffett, mais reconnaît les tendances comportementales humaines qui conduisent à la « folie » à court terme. Vous le trouverez peut-être curieux alors qu’il examine les opportunités d’investissement dans la technologie, le cannabis, les blockchains et la nouvelle classe d’actifs des crypto-monnaies.