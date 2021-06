NIO Stock est un achat malgré la pénurie mondiale de puces

Constructeur chinois de véhicules électriques (VE) Nio (NYSE :NIO) a vu le récent rallye de ses actions s’arrêter brièvement cette semaine. Après avoir terminé la journée à 43,68 $ le 7 juin, l’action NIO a légèrement glissé. Le catalyseur semble avoir été la mise à jour de la livraison des véhicules de mai, qui a signalé que la volatilité de l’offre de semi-conducteurs avait eu un impact sur la production pendant plusieurs jours. Depuis lors, cependant, le titre a recommencé à grimper, clôturant à 45,68 $ le 11 juin.

Certes, la pénurie actuelle de puces a été excellente pour les stocks de semi-conducteurs. Cependant, cela a été difficile pour de nombreux secteurs industriels, y compris les constructeurs automobiles et les stocks de véhicules électriques. Après des retours impressionnants en 2020 alors qu’il a laissé derrière lui la production à un stade précoce, Nio ressent également la douleur de la pénurie.

Actuellement, l’action NIO est en baisse de 6% depuis le début de l’année. Alors, compte tenu de la situation actuelle, vaut-il mieux l’éviter pour l’instant ? Ou les récents revers révéleront-ils une autre opportunité de récupérer des actions NIO à prix réduit ?

NIO Stock : la pénurie qui frappe les constructeurs automobiles

Si vous êtes comme moi, vous avez intrinsèquement reconnu que les véhicules d’aujourd’hui contiennent plus de puces que jamais lorsque la nouvelle de la pénurie mondiale a éclaté. Après tout, les systèmes de divertissement et de sécurité modernes sont tous deux de très haute technologie. Cependant, j’ai été un peu pris au dépourvu par le nombre de puces dans les voitures. Selon Car and Driver, l’électronique représente désormais 40 % du coût d’un nouveau trajet.

En fait, les voitures d’aujourd’hui peuvent contenir plus de 3 000 puces informatiques. De toute évidence, les fabricants de semi-conducteurs sont désormais un élément essentiel de la chaîne d’approvisionnement automobile. Pourtant, les usines de fabrication de puces sont rares. De plus, en construire de nouveaux est incroyablement coûteux et peut prendre plus d’un an. L’une de ces usines fabuleuses peut coûter environ 4 milliards de dollars et changer.

Ainsi, quand il y a une tempête parfaite – une comprenant une course alimentée par une pandémie sur l’électronique grand public, plus une guerre commerciale, une usine fabuleuse endommagée par un incendie, une augmentation des ventes de voitures et la popularité croissante des véhicules électriques – quelque chose doit donner.

Ce quelque chose? Disponibilité des puces.

De plus, ajoutant encore à la confusion actuelle des semi-conducteurs, les constructeurs automobiles ont commencé à passer des commandes auprès de plusieurs fournisseurs. Willy Shih, professeur à la Harvard Business School, explique ce qui suit :

« Imaginez que vous êtes un constructeur automobile et que vous voulez plus d’une puce et que l’on vous propose un délai d’un an. Combien allez-vous en commander ? Allez-vous commander à partir de plusieurs sources ? Tu paries [you are]. “

Ces commandes en double (qui pourraient bien finir par être annulées) rendent encore plus difficile pour les fabricants de puces de trouver la capacité supplémentaire dont ils ont vraiment besoin. Naturellement, cela ajoute également à leur réticence à abandonner 4 milliards de dollars sur une nouvelle usine – et aux problèmes qui pèsent sur des noms comme l’action NIO.

Nio ressent l’impact

Dans l’ensemble, cette «tempête parfaite» a mis les constructeurs automobiles et les noms de véhicules électriques comme le stock NIO dans une position difficile.

Revenons au 1er juin. La société a publié une mise à jour sur les véhicules livrés en mai, qui a montré une augmentation de 95% d’une année sur l’autre (YOY). Incroyable, non ? Cela a alimenté le rallye des actions NIO. C’est-à-dire jusqu’à ce que cela ait l’effet inverse. En regardant de plus près, la société a noté:

« En mai, la livraison des véhicules de la Société a été affectée pendant plusieurs jours en raison de la volatilité de l’approvisionnement en semi-conducteurs et de certains ajustements logistiques.

Certes, les 6 711 véhicules électriques livrés en mai semblent impressionnants au premier abord. Cependant, en avril, Nio a livré 7 102 véhicules. Ainsi, la pénurie de semi-conducteurs semble avoir un impact.

Bien sûr, Nio a rassuré les investisseurs qu’il sera en mesure d’accélérer la production en juin. De plus, il a réitéré ses prévisions de livraison de 21 000 à 22 000 véhicules pour le deuxième trimestre. Mais des graines de doute ont encore été semées.

Résultat net sur les actions NIO

Ainsi, les problèmes persistants entourant les actions NIO effraient certains investisseurs. C’est compréhensible. Malheureusement, il ne semble pas y avoir de solution simple à cette pénurie à l’échelle de l’industrie, du moins à court terme.

Cependant, la bonne nouvelle est que Nio signale toujours que l’impact est temporaire. Même dans le pire des cas, les concurrents ressentent également cet impact. L’entreprise ne va pas perdre de clients en raison de limitations de production. Si quoi que ce soit, un pourcentage des ventes que Nio pourrait réserver maintenant se produira plutôt dans des mois.

Je regarde la situation actuelle comme ceci : Nio est un constructeur de véhicules électriques avec une gamme de véhicules populaires qui sont produits et livrés en quantité. Chaque mois en 2021 semble apporter de nouveaux records de livraison YOY – malgré la pénurie de puces. L’entreprise augmente également la demande sur son marché domestique avec son plan innovant de batterie en tant que service (BaaS).

Oui, la pénurie de semi-conducteurs a légèrement perturbé sa production et sa livraison. Cela a enlevé l’éclat du stock de NIO et, même après plusieurs rassemblements, il reste inférieur au prix auquel il a débuté en 2021.

Mais ce n’est que le son de l’opportunité qui frappe. Aujourd’hui, les actions NIO sont bon marché. Et quand les usines de cette entreprise reviendront à pleine capacité ? Chercher.

