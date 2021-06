NIO Stock: il pourrait y avoir un meilleur achat que Nio

de Nio (NYSE :NIO) La dernière baisse de prix a vu l’action NIO passer d’un sommet de 64,60 $ le 10 février à un creux de 30,71 $ le 13 mai avant de récupérer une partie de ces pertes au cours de la seconde moitié du mois et en juin.

C’est une correction de 52% du pic à la vallée.

Le 2 juin, Nio a annoncé ses livraisons pour mai. Il a livré 6 711 véhicules électriques (VE) en mai, 95% de plus qu’en mai 2020. Cependant, ses livraisons de mai étaient de 5,5% inférieures à celles d’avril. Depuis le début de l’année, Nio a livré 33 873 véhicules électriques, soit 225% de plus qu’il y a un an jusqu’à la fin mai.

Dans l’ensemble, Nio connaît une excellente année. Cela en fait-il un meilleur achat ?

Peut-être. Peut être pas.

Le stock de NIO était trop bas

Le 13 mai, InvestorPlace a publié mon dernier article sur Nio. J’ai suggéré que la pénurie de puces à l’échelle de l’industrie offrait aux investisseurs une opportunité d’achat.

“[I]Si vous n’avez jamais possédé le stock, mais pensez que l’électrification des véhicules de tourisme est la vraie affaire, ce serait le moment idéal pour envisager de prendre position », ai-je écrit.

Je ne pourrais pas améliorer mon timing si j’essayais. Au cours des trois semaines qui ont suivi, il a récupéré près de 30% de ses pertes, s’échangeant autour de 42,12 $ au moment où j’écris ces lignes. Ajoutez le rapport des livraisons exceptionnelles pour mai – oui, les livraisons étaient en baisse de 5,5%, mais cela était dû à la pénurie de puces qui a retardé la production pendant plusieurs jours – et il semble presque certain de continuer sa course jusqu’en juin.

“[T]La Société pourra accélérer la livraison en juin pour rattraper les retards de mai. La société maintient et réitère l’objectif de livraison de 21 000 à 22 000 véhicules au deuxième trimestre 2021 », a déclaré le communiqué de presse de Nio du 1er juin.

Au deuxième trimestre de l’année dernière, Nio a livré 10 331 véhicules. À l’époque, le troisième véhicule de l’entreprise, l’EC6, n’avait pas encore été mis sur le marché. En mai, il a livré 2 282 EC6.

D’où j’étais assis en mai, le stock de NIO semblait tout simplement trop bas. Pour faire passer la prochaine étape de 30 % à 55 $ ou 60 $, il faudra beaucoup plus de buy-in de la part des investisseurs.

Donc, si vous avez raté le coche en mai, j’ai une alternative possible au stock Nio qui pourrait ne pas être aussi risquée. J’expliquerai ce que je veux dire dans la partie suivante.

Souhaitez-vous deviner ce que c’est ?

A plusieurs reprises en 2021, j’ai eu l’occasion de recommander le D’abord Faites confiance au NASDAQ Clean Energy ETF (NASDAQ :QCLN).

En février, j’ai suggéré que QCLN constituerait une excellente alternative à Nio, qui était l’une des actions les plus performantes de 2020.

“Depuis qu’il a annoncé le financement de 1 milliard de dollars, l’action Nio est en hausse de 1 400 % et sa capitalisation boursière est de 86,6 milliards de dollars, soit presque le double Gué (NYSE :F) », ai-je écrit le 24 février. « Si vous voulez toujours participer à l’action Nio mais que vous craignez d’avoir raté le coche sur l’appréciation de son action, l’ETF d’énergie propre QCLN de First Trust vous offre une excellente exposition au véhicule électrique ( EV) avec une pondération de 6,7 % des 3,3 milliards de dollars d’actifs nets totaux du fonds.

Aujourd’hui, Nio est le titre numéro un de l’ETF avec une pondération de 8,37 % et des actifs de près de 2,5 milliards de dollars. Les investisseurs ont abandonné l’énergie propre jusqu’à présent en 2021, et cela se voit avec un rendement total de -10,7 % de QCLN au 4 juin.

La deuxième fois que j’ai mentionné QCLN était dans le même souffle que mon article du 1er juin recommandant Xpeng (NYSE :XPEV) entre 20 $ et 20 $ à un moment donné de l’été. Ma justification était que les investisseurs institutionnels se réinvestiraient dans les actions d’énergie propre plus tard dans l’année.

Cependant, si vous ne vouliez pas que le risque XPEV soit spécifique à l’entreprise, QCLN vous permettrait au moins de vous y exposer et du reste de l’industrie des véhicules électriques pour des frais de gestion raisonnables de 0,6 %.

La ligne de fond

Ne vous méprenez pas. Je pense que si vous achetez Nio à 41 $ aujourd’hui et que vous le conservez pendant les 2-3 prochaines années, à moins d’une correction majeure des marchés globaux, ce qui pourrait certainement se produire, je suis convaincu que vous gagnerez de l’argent sur votre investissement.

Cela dit, j’essaie toujours de présenter aux lecteurs des options. Dans ce cas, c’est QCLN.

Je le fais en sachant que l’ETF a eu un peu de temps de recharge en 2021 après un rendement total de 184 % en 2020, qui a suivi un rendement de 43 % en 2019.

L’investisseur à contre-courant / valeur en moi dit d’attendre de voir si vous pouvez le ramasser en dessous de 50 $ – il s’est négocié pour la dernière fois à 50 $ en novembre 2020 – mais si vous détenez pendant 2-3 ans, vous devriez être bien dans les 60 $ bas.

Ou, dans un aperçu de mon article de février, vous achetez 33% dans QCLN, 33% dans Nio et 33% dans le FNB Invesco S&P 500 équipondéré (NYSEARCA :RER). Bob est ton oncle; vous disposez d’un portefeuille de trois actions prêt à l’emploi qui se portera bien sur le long terme.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.