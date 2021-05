Nio Stock: la nouvelle norme nationale d’échange de batteries EV de la Chine est une bonne nouvelle

Fabricant chinois de VE Nio (NYSE:NIO) a été en position de force au cours de l’année écoulée. Son cours actuel – en baisse d’environ 45% par rapport à son sommet historique en février – ne reflète peut-être pas cela, mais Nio bourdonne. La société produit des véhicules électriques à un rythme record, elle s’est étendue au-delà des SUV et des multisegments avec une nouvelle berline et sa batterie en tant que service (BaaS) fait des vagues. Cela nous amène à une question intéressante. Le gouvernement chinois vient d’annoncer la première norme nationale de sécurité en matière de remplacement de batterie dans le pays. Que signifie cette nouvelle pour l’action NIO?

Source: Photographie divers / Shutterstock.com

Avec une norme nationale en place, cela suggère la possibilité que d’autres fabricants de véhicules électriques s’orientent vers l’idée de l’échange de batterie. S’ils le faisaient, Nio perdrait son avantage BaaS.

Cela signifie-t-il plus de douleur en magasin pour l’effondrement du stock de NIO? Bien qu’il puisse effectivement y avoir plus d’acteurs, je pense que la nouvelle réglementation aura l’effet inverse.

Qu’est-ce que BaaS?

Nio n’est pas la première entreprise de véhicules électriques à introduire l’idée de l’échange de batterie. Israël Meilleur endroit était un fabricant de VE qui utilisait la même stratégie. L’entreprise a construit des dizaines de stations d’échange de batteries robotisées dans les centres de service en bordure de route. Ils pourraient remplacer la batterie d’une voiture Better Place en moins de cinq minutes. Cependant, dans ce cas, le marché des véhicules électriques était tout simplement trop nouveau et la technologie trop coûteuse. Ces stations d’échange de batterie qui devraient coûter 500 000 $ chacune ont fini par coûter 2 millions de dollars par pop. Better Place s’est effondré en 2013.

Nio a correctement supposé que l’échange de batterie serait plus populaire en Chine. En comparaison avec des pays comme les États-Unis, où le zonage unifamilial «est pratiquement évangélique», d’immenses immeubles résidentiels dominent les mégapoles chinoises. L’ajout d’une borne de recharge à une maison unifamiliale n’est pas un problème. Ajouter suffisamment de bornes de recharge à une immense tour résidentielle pour prendre en charge tous les propriétaires de VE qui y vivent? C’est un gros défi. Les stations d’échange de batterie ont du sens dans cette situation.

La version de l’échange de batterie de Nio est une version plus développée de ce que Better Place a tenté. Au moment du lancement de BaaS en août 2020, Nio détenait plus de 1200 brevets liés à l’échange de batteries. Il avait déjà construit un réseau de 143 stations d’échange de batteries à travers la Chine. En outre, la société a positionné BaaS comme une forte incitation pour les clients. Ils peuvent économiser des milliers de dollars sur le prix d’achat de leur Nio EV en payant à la place des frais de batterie mensuels. Cela leur donne également la possibilité d’opter pour des batteries de capacité différente si leurs besoins changent.

En mars, Nio aurait effectué plus de 1,1 million d’échanges de batteries et était sur la bonne voie pour avoir 500 stations d’échange de batteries en ligne d’ici la fin de cette année. Il ne fait aucun doute que BaaS a joué un rôle important dans la croissance du stock NIO, qui s’est accélérée l’automne dernier.

La nouvelle norme de sécurité relative à l’échange de batterie

Cela nous amène à l’annonce récente que le gouvernement chinois a approuvé la norme nationale pour les exigences de sécurité en matière d’échange de batteries pour les véhicules électriques, qui entrera en vigueur le 1er novembre. à l’échange de batterie.

S’il perdait son avantage en tant que seul fabricant chinois de véhicules électriques grand public à proposer BaaS, cela pose-t-il des problèmes pour Nio?

Loin de là. Nio faisait en fait partie de la rédaction de ces règlements. Les règles sont spécifiques à des questions telles que la sécurité, la conception et les questions environnementales. Par exemple, les véhicules électriques utilisant des batteries encliquetables doivent être capables de prendre en charge au moins 5 000 échanges de batterie.

En fait, la mise en place d’une norme de sécurité incitera les consommateurs chinois à choisir Nio et BaaS plutôt qu’un plug-in traditionnel pour charger les véhicules électriques. Les normes de sécurité mènent à la confiance des consommateurs.

Conclusion sur le stock NIO

L’action NIO a une cote «A» dans Portfolio Grader. Il s’agit d’un acteur de premier plan sur le marché chinois des véhicules électriques qui a eu des problèmes dans le passé, mais qui fredonne maintenant.

Le fait que le gouvernement chinois publie des réglementations qui ajoutent encore plus de légitimité à son BaaS n’est qu’une bonne nouvelle. J’ai déjà dit que son effondrement actuel fait de l’action NIO une excellente opportunité d’acquérir une action EV avec une croissance à long terme écrite partout. Cela vaut toujours.

Se négociant désormais autour de 34 $, les actions NIO sont plus tentantes que jamais.

A la date de publication, Louis Navellier avait une position longue dans NIO. Louis Navellier n’avait (ni directement ni indirectement) d’autres positions sur les titres mentionnés dans cet article. Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Louis Navellier, qui a été qualifié de «l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps», a rompu le silence dans cette vidéo choquante «tout dire»… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque L’Américain doit faire aujourd’hui.