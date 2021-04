NIO Stock: Le prochain rapport sur les bénéfices pourrait entraîner un prix beaucoup plus élevé

Nio (NYSE:NIO) publiera ses ventes et résultats du premier trimestre le jeudi 29 avril, après avoir pré-publié le 1er avril les numéros de livraison du trimestre. En conséquence, l’action Nio pourrait augmenter, surtout si la société actualise ses perspectives pour le reste de l’année. Mon évaluation est que Nio vaut 73,34 $, soit 72% de plus que le prix de 42,58 $ de ce matin. C’est proche de mon objectif précédent de 72.04, comme discuté dans mon article précédent.

L’action Nio a augmenté de 6,5% depuis le 1er avril, date à laquelle elle a clôturé à 39,66 $. Mais il est toujours en baisse d’environ 33% par rapport à son sommet de 62,84 $ le 9 février. Je soupçonne que si la société fournit des perspectives positives pour le reste de l’année, l’action NIO se rapprochera de mon objectif de cours.

Résultats et perspectives du premier trimestre

Nio a produit d’excellents résultats de livraison au premier trimestre. Le fabricant chinois de véhicules électriques (VE) a livré 20 060 véhicules électriques au cours du trimestre clos le 31 mars, en hausse de 423% d’une année sur l’autre. En fait, ce chiffre était également 15,6% supérieur aux 17 353 voitures électriques livrées au dernier trimestre au quatrième trimestre.

En mars, la société a livré 7 257 véhicules électriques, soit une augmentation de 30% d’une année sur l’autre. Il s’agissait en fait d’un revirement par rapport à la baisse de 22,8% des livraisons de véhicules électriques en février. Les livraisons plus élevées en mars ont également tourné le virage pour le premier trimestre, amenant les livraisons à des niveaux records.

Mon estimation est que les revenus ont augmenté de 16,2% à 1,182 milliard de dollars au premier trimestre. Nous le saurons le 29 avril. Par conséquent, j’ai augmenté mes prévisions de revenus à 6,867 milliards de dollars, contre 5,806 $. Cela représente un gain de revenus total prévu d’une année à l’autre de 195% par rapport à 2020.

De plus, en supposant que les ventes 2022 augmentent de 75% (ce qui pourrait finir par être beaucoup trop bas), les ventes 2022 pourraient être de 12,017 milliards de dollars. Par conséquent, en utilisant un multiple de 10 fois le chiffre d’affaires, l’action NIO vaudrait 120,166 milliards de dollars. C’est 72% plus élevé que la valeur marchande actuelle de 69,77 milliards de dollars.

En supposant qu’il y ait 1,638 milliard d’ADR en circulation, mon objectif de prix s’élève à 73,34 $ par action, soit 72% de plus qu’aujourd’hui.

Vous pouvez voir les livraisons trimestrielles de VE dans le tableau de droite, y compris mes prévisions pour le reste de 2021.

En outre, vous pouvez voir dans le tableau de droite comment j’ai calculé la valeur et le prix de mon action NIO. Cela utilise un multiple du prix des ventes de 12,67 fois pour 2021 et 10x pour 2022.

Par conséquent, même s’il faut un an et demi pour que l’objectif de prix de 73,34 $ se concrétise, il représente toujours un rendement annuel moyen composé de 43,67% pour une période d’un an et demi.

Que faire avec Nio Stock

Je ne suis pas le seul à penser que l’action Nio est sous-évaluée. Par exemple, Seeking Alpha rapporte que 19 analystes de Wall Street ont un objectif de prix moyen de 62,45 $, soit environ 47% de plus.

De plus, d’autres sites d’enquête d’analystes ont tendance à être d’accord avec ces objectifs de prix plus élevés. TipRanks indique que 10 analystes qui ont écrit sur les actions NIO au cours des trois derniers mois ont un objectif moyen de 60,84 $. Cela représente un gain potentiel de 42% par rapport au prix actuel. Marketbeat indique que le prix cible consensuel de 18 analystes au cours des 12 derniers mois est de 49,94 $, soit 17% de plus.

Mon prix cible est de 73,34 $, ce qui est légèrement supérieur aux prix cibles de Wall Street. Mais mon modèle est beaucoup plus simple et pas aussi complexe que les modèles des autres analystes. Vous voudrez peut-être prendre ma prédiction avec un grain de sel à cet égard.

Néanmoins, il semble que le stock NIO soit trop éloigné de son apogée. Lorsque la société publiera ses bénéfices pour le premier trimestre le 29 avril, elle pourrait également fournir des indications pour 2021. Cherchez à ce que l’action NIO augmente considérablement plus près de mon prix cible si cela se produit. Cela pourrait également dépendre de la question de savoir si les perspectives sont des livraisons plus élevées pour le reste de 2021.

