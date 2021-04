NIO Stock: Nio est prêt à charger plus haut en 2021

Fabricant chinois de véhicules électriques (EV) Nio (NYSE:NIO) a connu une année 2020 spectaculaire. Au début de 2019, personne ne pensait que l’entreprise réussirait autant. Les actions de NIO ne se sont négociées que pour environ 6 dollars en janvier 2019, mais elles ont atteint un sommet historique de 66 dollars en deux ans. Les investisseurs patients ont gagné plus de 1 000% au cours de la dernière année. Avec le soutien du gouvernement chinois et le retour à la normale de l’économie, l’action NIO pourrait monter en flèche.

Source: Robert Way / Shutterstock.com

Récemment, la société a signalé les chiffres de livraison les plus élevés et a mis le feu au salon de l’auto de Shanghai. L’action NIO reste un investissement prometteur pour son succès continu en Chine et ses fortes tentatives d’expansion à travers l’Europe.

Dans cet esprit, examinons les aspects qui sous-tendent le cas d’investissement pour les actions NIO.

Un regard plus attentif sur NIO Stock

Le stock NIO est loin d’avoir atteint son apogée aujourd’hui. Il a atteint un sommet en février 2021, lorsque le cours de l’action atteignait 66 $. Le stock a dérivé à la baisse depuis lors pour plusieurs raisons. La pénurie de copeaux, les rappels de produits et la réduction des subventions sont quelques-unes des raisons qui ont poussé le stock à la baisse.

Le stock NIO a montré une volatilité élevée en mars, mais il y a eu une reprise modérée après avoir atteint le creux de 35 $. Il échange actuellement des mains plus près du plus bas de mars et il est possible que le titre reste stable et montre moins de volatilité à l’avenir. Il pourrait même faire une course pour 60 $ cette année.

Power North

Lundi, au Salon de l’auto de Shanghai, Nio a dévoilé un projet de centrale électrique du nord qui sera exécuté au cours des trois prochaines années. La société vise à déployer 100 stations d’échange, 500 stations de charge, 120 mobiles d’alimentation, 2000 chargeurs de puissance et plus de 10000 chargeurs de destination à travers la Chine.

L’entreprise vise à avoir une centrale électrique tous les 100 km, ce qui facilitera la conduite de véhicules électriques par les consommateurs. Nio a déjà acquis une longueur d’avance dans l’industrie avec les stations d’échange de batteries et il va conquérir une part de marché élevée avec l’exécution de la centrale électrique. Au cours des trois prochaines années, l’entreprise occupera certainement une position forte et stratégique dans l’industrie des véhicules électriques.

Numéros de livraison exceptionnels

En moins de trois ans, NIO a atteint le cap de la production de 100 000 voitures. Cela ne laisse aucun doute sur la capacité de l’entreprise à atteindre un niveau de production élevé. Les livraisons du premier trimestre de 2021 s’élevaient à 200,60 et en avoir fabriqué 100000 n’est pas une mince affaire.

Il est intéressant de noter que la société a réussi à franchir cette étape à un moment où l’industrie était aux prises avec une pénurie de puces et le monde était aux prises avec une pandémie. Les chiffres reflètent la capacité de NIO à atteindre de nouveaux niveaux de production de masse et à répondre à la demande croissante en Chine.

Nio Power Swap Station 2

Récemment, Nio a signé un accord stratégique avec Sinopec, une société chinoise. Il s’agit d’un accord pour construire environ 5 000 stations d’échange et de recharge d’ici 2025. Cette décision peut changer la façon dont les batteries des voitures électriques sont chargées et utilisées. Pékin a déjà son premier point de vente à la station Chaoying de Sinopec.

En outre, l’accord comprend également le développement de la batterie en tant que service et la gestion des scénarios changeants avec l’expérience. Chaque station aura quatre systèmes de cloud computing et 239 capteurs. Les utilisateurs pourront effectuer l’échange de batterie en un seul clic, depuis leur voiture.

Ce partenariat stratégique peut être un jalon pour la croissance de l’entreprise. Il étendra sa présence sur le marché et pourra augmenter ses revenus grâce à ce service. NIO prend des mesures stratégiques bien planifiées dans le secteur des véhicules électriques. En séparant avec succès la batterie de la voiture, l’entreprise sera en mesure de générer des revenus plus élevés et d’acquérir un avantage concurrentiel dans l’industrie.

The Bottom Line sur le stock NIO

Je suis optimiste sur l’industrie des véhicules électriques et NIO est la meilleure entreprise en termes de fondamentaux et de croissance. NIO n’est pas rentable mais son bilan est solide. Il est bien positionné en termes de demande des consommateurs et d’innovation.

Dans l’ensemble, il n’y a rien à craindre pour le stock NIO. Il se négocie à un minimum de 36 $ et constitue une excellente occasion de l’ajouter à votre portefeuille. Oui, il y a de la concurrence dans l’industrie, mais il y a une demande énorme et un espace pour que tous se développent.

La société publie ses résultats du premier trimestre 2021 le 29 avril. Cela donnera aux investisseurs une perspective sur les perspectives de croissance futures.

A la date de publication, Vandita Jadeja ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.