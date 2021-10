Nio Stock pourrait atteindre de nouveaux sommets comme le TSLA Stock

Tout va bien dans le monde des véhicules électriques (VE). Ou est-ce? Tesla (NASDAQ :TSLA) les actions peuvent se rallier à de nouveaux sommets historiques après les bénéfices, mais cela ne signifie pas que le reste de l’espace se porte bien. Prendre Nio (NYSE :NIO) par exemple. Alors que l’action NIO est en hausse de plus de 20% par rapport au plus bas de ce mois, l’action est toujours en baisse d’environ 40% par rapport aux plus hauts.

C’est une histoire bien différente de ce que nous voyons avec Tesla. L’action TSLA s’est redressée pendant neuf semaines consécutives et a complètement ignoré la correction du marché boursier. Sans oublier qu’il est de retour à de nouveaux sommets.

Alors, où les actions NIO ont-elles mal tourné ? Au lieu de cela, nous devrions peut-être nous demander si ce stock de véhicules électriques sera le prochain à effectuer une course torride et à atteindre de nouveaux sommets. Après tout, Nio n’est pas une blague dans cette industrie, comme le sont devenus une poignée d’offres récentes de sociétés d’acquisition à usage spécial (SPAC).

Quel est le problème avec Nio?

Le problème de Nio a moins à voir avec l’élan EV et plus à voir avec sa propre exécution.

À la mi-août, la société a publié des résultats. Bien que les résultats aient été solides – un battement en haut et en bas – la rue ne l’achetait pas. Littéralement. Le titre a chuté en six séances consécutives et en sept jours sur huit. Au milieu de la baisse, l’action NIO a subi une baisse de 21,9% du pic au creux.

Nous avons déjà discuté du rapport sur les revenus, je ne le ressasserai donc pas ici. Mais voir une action continuer à baisser (alors que le marché atteignait de nouveaux sommets), après que Nio ait plus que doublé ses revenus et ait donné des indications solides est… préoccupant.

L’élan de l’entreprise a subi une autre baisse quelques semaines plus tard. Début septembre, NIO a non seulement abaissé ses prévisions de livraison pour le troisième trimestre (les prévisions mêmes auxquelles il vient de donner un coup de pouce dans son rapport trimestriel), mais peu de temps après, la société a annoncé une augmentation de capital de 2 milliards de dollars.

La réduction des prévisions était principalement liée aux problèmes liés à Covid en Chine et aux contraintes de la chaîne d’approvisionnement. C’est un meilleur problème qu’un manque de demande.

Cela dit, pour une action qui se négocie à ce niveau de valorisation élevé, Nio doit avoir une excellente exécution. Regardez Tesla. La société continue de fonctionner incroyablement bien, ce qui, avec les aspects techniques, est l’une des raisons pour lesquelles j’ai soutenu qu’elle allait atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars.

Lorsque nous regardons les actions Nio, la société possède une capitalisation boursière de « seulement » 65 milliards de dollars. C’est une baisse importante par rapport à la capitalisation boursière de plus de 90 milliards de dollars qu’elle avait plus tôt dans l’année. Bien que Nio ait connu une forte dynamique, cette évaluation m’a toujours dérangé.

Nio devrait générer 5,6 milliards de dollars de ventes cette année. Cependant, en 2022 et 2023, les analystes prévoient des ventes de 9,37 milliards de dollars et 14,1 milliards de dollars, respectivement. C’est une croissance très impressionnante si Nio peut y parvenir.

Négocier l’action Nio

À l’heure actuelle, il n’y a pas de problème d’élan avec les véhicules électriques. En fait, on pourrait soutenir que l’industrie n’a jamais été aussi forte qu’elle l’est maintenant. Avec l’action Tesla à des niveaux record, le manque d’élan de l’action Nio en dit plus sur sa propre entreprise que sur l’activité des véhicules électriques dans son ensemble.

Si l’entreprise peut commencer à exécuter à un niveau plus élevé et que le marché est dans une approche « de risque », alors l’action Nio devrait connaître des prix plus élevés.

Cela dit, gardez à l’esprit que cette action a augmenté de plus de 3 000% du plus bas de 2020 au plus haut de 2021 en janvier. Le rallye par rapport au creux de 2019 est encore plus important. Donc, pour Nio, une consolidation un peu doit être considérée comme une action de prix saine.

Le graphique pour l’action Nio est assez intéressant. Alors que nous avons eu une correction massive des plus hauts de février aux plus bas de mai, le titre a évité de justesse de faire de nouveaux plus bas, ce qui est bien.

Nous avons récemment eu une correction « ABCDE » en cinq vagues vers le bas des 30 $ avant une hausse. Maintenant de retour au-dessus des moyennes mobiles à 10 et 50 jours, voyons que le cours de l’action peut rester au-dessus de ces mesures. Si c’est possible, un test de la moyenne mobile à 200 jours et de la résistance à la tendance baissière (ligne bleue) peut être de mise.

En dessous de la mesure mensuelle du prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP), le stock de NIO restera vulnérable. Avec un peu de chance, les bénéfices seront suffisants pour relancer l’histoire haussière.

Sinon, nous devons être prudents avec Nio, qui commande toujours une valorisation élevée par rapport aux normes des stocks automobiles.

