NIO Stock se recharge pour une autre course plus élevée bientôt

Actions du constructeur chinois de véhicules électriques (VE) Nio (NYSE :NIO) semblent avoir enfin trouvé du terrain. L’action NIO avait chuté de plus de 25% par rapport aux récents sommets proches de 43 $ fin novembre avant de rebondir sur un support de 31,50 $. La plupart du carnage était dû aux inquiétudes persistantes concernant les politiques restrictives du gouvernement chinois.

Source : THINK A / Shutterstock.com

Cependant, la vente est allée trop loin, trop vite. Il est temps de chercher à devenir acheteur d’actions NIO en cas de nouvelle faiblesse.

Le contributeur d’InvestorPlace, Faisal Humayun, s’est récemment plongé plus profondément dans les fondamentaux. Il a cité de nombreuses raisons pour lesquelles il pensait que 2022 serait une année haussière pour l’action Nio. M. Humayun a noté que les marges croissantes ainsi que les prochains lancements de véhicules électriques pourraient tous deux être des catalyseurs positifs pour faire grimper Nio au cours de la prochaine année.

Certes, les analystes qui couvrent les actions NIO sont d’accord avec M. Humayun. NIO est considéré comme un achat fort avec un objectif de cours moyen de 60,67 $. L’objectif de cours le plus bas sur 12 mois pour les neuf analystes est de 45 $ – toujours une hausse très respectable de 33 % par rapport au 13 décembre, le cours de clôture de 33,66 $ pour l’action NIO.

Un point de vue technique sur l’action NIO

Nio se porte plutôt bien sur le plan technique. L’indice de force relative (RSI) sur 9 jours a chuté en dessous de 25 mais a depuis augmenté. La divergence de convergence moyenne mobile (MACD) a également atteint des creux récents avant de se renforcer également. Bollinger Percent B (BB %B) a atteint les niveaux les plus négatifs de l’année écoulée avant de regagner du terrain positif. La volatilité implicite a augmenté mais s’est tempérée, bien qu’à des valeurs toujours élevées. Les actions se négocient actuellement avec une forte décote par rapport à la moyenne mobile sur 20 jours.

Les deux dernières fois, tous ces indicateurs alignés de la même manière ont marqué des creux significatifs dans l’action NIO (mis en évidence dans le graphique). Je m’attends à ce que la même chose se produise cette fois-ci aussi.

Mercredi dernier a vu un jour de retournement clé avec l’action NIO atteignant de nouveaux plus bas récents à 29,66 $ intra-journalier. Nio n’a franchi le niveau de support majeur de 31,50 $ que par la suite pour pivoter et clôturer à la hausse ce jour-là. Tout aussi important, il a également clôturé au-dessus du niveau de support de 31,50 $.

Ce type d’action sur les prix indique à plusieurs reprises que les vendeurs sont épuisés et que les acheteurs ont pris le contrôle. Il s’agit d’un signal d’autant plus puissant qu’il s’est produit sur un support majeur suite à une vente massive.

Je suis encore un peu prudent sur Nio et le marché en général. Donc, au lieu d’intervenir maintenant, j’utilise une stratégie de spread d’option en vendant un put spread haussier hors de la monnaie.

La volatilité implicite (IV) s’est quelque peu atténuée mais reste au 49e centile. Cela rend les stratégies de vente encore très viables lors de la construction de métiers. Ainsi, pour se positionner en tant qu’acheteur de NIO sur une faiblesse encore plus importante, l’écart de vente haussier est logique. De plus, vous êtes payé maintenant pour être un acheteur potentiel plus tard. Le tout d’une manière définie par le risque.

Comment échanger NIO maintenant

Vendez le spread de vente NIO Jun 25 / $ 22,5o pour un crédit net de 50 cents ou mieux.

Le gain maximum sur le commerce est de 50 $ par propagation. Le risque maximum est de 2 $ par spread. Le rendement du risque est de 25 %.

Le prix d’exercice court de 25 $ offre un coussin de baisse de 34,64 % au cours de clôture de 33,66 $ du 13 décembre pour l’action NIO. Il est également bien en dessous de la zone de support principale à 31,50 $.

À la date de publication, Tim Biggam n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Tim a passé 13 ans en tant que stratège en chef des options chez Man Securities à Chicago, 4 ans en tant que stratège en chef des options chez ThinkorSwim et 3 ans en tant que teneur de marché pour First Options à Chicago. Tim est apparu sur PBS et le rapport Nightly Business, tout en maintenant une apparition hebdomadaire sur Bloomberg TV et CBOE-TV pour discuter de tout, de la volatilité aux LEAP. Tim a également été invité pour des apparitions récurrentes sur le Volatility Playbook de CNBC.