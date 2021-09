Nio Stock Slide n’est probablement pas terminé car une correction plus large se profile

in

Quand j’ai écrit sur Nio (NYSE :NIO) le mois dernier, j’ai soutenu que les risques qui pourraient faire baisser l’action NIO l’emportaient sur les facteurs qui pourraient l’aider à rebondir.

Source : Robert Way / Shutterstock.com

Le constructeur chinois de véhicules électriques (VE) possède de nombreux atouts, tels que des taux de croissance projetés élevés sur son marché domestique. Il a également le potentiel de se mondialiser, d’abord en Europe, puis éventuellement sur d’autres marchés clés comme les États-Unis.

Cependant, je pense que la riche évaluation de la société et le risque juridictionnel de la Chine l’emportent sur ces points positifs. De plus, l’action a été touchée par les inquiétudes concernant l’effondrement potentiel du géant chinois de la promotion immobilière Evergrande (OTCMKTS :EGRNF).

À mon avis, l’action NIO est loin d’atteindre son point bas et devrait baisser à court terme.

Une croissance élevée loin d’être garantie

Alors que l’action NIO est en baisse de 47% par rapport à son sommet historique d’un peu moins de 67 $ par action, réalisé en janvier, il y a toujours beaucoup d’enthousiasme autour de la société.

Le principal moteur de cet enthousiasme est le niveau élevé de croissance projeté de l’entreprise. Les analystes prévoient que les revenus augmenteront de 120 % cette année et de 65 % en 2022.

Selon l’évolution de l’expansion de Nio en Norvège, la croissance en provenance d’Europe pourrait amener les analystes à relever leurs prévisions de croissance. Cela pourrait également aider à contrer un ralentissement de la croissance en Chine. Nio fait face à une concurrence féroce sur le marché chinois des véhicules électriques de la part de rivaux locaux tels que Xpeng (NYSE :XPEV), ainsi que de personnes comme Tesla (NASDAQ :TSLA).

Malgré les prévisions de forte croissance, je ne m’attends pas à ce que le sentiment pour l’action NIO revienne aux niveaux antérieurs d’optimisme pour deux raisons.

Premièrement, il n’est pas garanti que le taux de croissance de l’entreprise reste aussi élevé qu’il l’a été au cours des derniers trimestres. La pénurie mondiale de puces a entraîné une baisse des livraisons de véhicules de Nio en août de 25,9 % d’un mois à l’autre et a amené la direction à réduire ses perspectives de livraison pour le trimestre en cours (se terminant le 30 septembre). La pénurie de puces devant se prolonger, cela pourrait également affecter les résultats des trimestres suivants. Un ralentissement économique chinois, même si la crise d’Evergrande est maîtrisée, pourrait également affecter négativement la croissance des ventes à l’avenir.

Deuxièmement, l’expansion européenne de l’entreprise pourrait échouer. Si Nio trébuche en Norvège, cela peut indiquer qu’il n’a pas ce qu’il faut pour devenir une marque mondiale de véhicules électriques.

Compte tenu de ces deux grandes inconnues, je ne vois pas grand-chose pour empêcher l’action NIO de dégringoler si le marché au sens large baisse.

Risque de baisse élevé si l’appétit pour les actions de croissance diminue

Avec les chances d’une correction qui grimpent, il peut être préférable de faire preuve de prudence avec les actions de croissance. Qu’ils soient causés par des changements dans la politique de la Réserve fédérale ou par des facteurs tels que le ralentissement de la croissance économique, il semble d’autant plus probable que le marché haussier incontrôlable est sur le point de changer de cap.

Dans le cas d’un repli ou d’une correction plus large du marché, les investisseurs délaisseront les jeux de croissance spéculatifs comme l’action NIO et se tourneront vers des jeux plus sûrs. Cela est susceptible d’être le cas même si l’entreprise répond aux attentes.

Si Nio fait face au double coup dur de résultats décevants et d’un marché boursier rocheux, regardez ci-dessous. Alors que les actions ne reviendront probablement pas au bas niveau à un chiffre, les investisseurs peuvent s’attendre à un recul démesuré par rapport au marché en général.

Le résultat sur NOI Stock

Les espoirs pour ce fabricant de véhicules électriques populaire sont grands, mais la pénurie continue de puces et le ralentissement de l’économie chinoise pourraient freiner la croissance des revenus de Nio. Et le risque d’un repli est exacerbé par un marché plus large qui s’affaiblit.

Je pense qu’il y a une forte probabilité que l’action NIO se négocie à 25 $, voire 20 $ par action. Donc, il vaut mieux rester à l’écart pour le moment.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.