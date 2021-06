NIO Stock surpasse Big Brother Tesla Big Time

in

Tesla (NASDAQ :TSLA) est l’enfant d’affiche de la révolution EV. Nio (NYSE :NIO), en revanche, a toujours été le petit frère coincé dans l’ombre de Tesla. Mais maintenant, le petit frère prend les rênes et conduit en tête de la charge des véhicules électriques, et le stock de Nio commence à refléter ce changement de dynamique.

Source : xiaorui / Shutterstock.com

Tesla cale tandis que Nio accélère

Au cours du mois dernier, l’action Nio a augmenté de 33%. L’action TSLA sur la même période est en baisse de 3%. Cet énorme delta de performance ne s’est jamais produit auparavant, où Nio surpasse durablement et significativement Tesla.

Quelque chose se passe sous la surface.

Plus précisément, les fondamentaux sous-jacents à Nio s’améliorent considérablement, alors qu’ils stagnent simplement chez Tesla.

Avec Nio, la société a essentiellement déclaré que la crise de la pénurie de puces était dans le rétroviseur avec son guide implicite pour les livraisons de juin.

Pour faire court, Nio a rapporté les chiffres de livraison de mai, et ils n’étaient pas bons. Il y a eu des baisses continues d’un mois à l’autre.

Mais ils ont maintenu leur objectif de livraison global pour le deuxième trimestre, ce qui implique une énorme augmentation des livraisons de juin de 15%.

En d’autres termes, Nio dit qu’ils sont en train de passer de la difficulté à se développer à une croissance à nouveau très rapide.

C’est une très bonne nouvelle.

Un nouveau contrat de licence

Par ailleurs, Nio a récemment remporté une licence très importante en Europe.

Cette licence permet à Nio de commencer très prochainement à vendre ses voitures en Europe.

Les premières livraisons devraient avoir lieu dès septembre en Norvège. Nio embrasse déjà son public en Norvège, et à partir de là, les vannes s’ouvriront bientôt sur le reste de l’Europe.

Une grande partie de la thèse du taureau pour Nio est qu’il ne s’agit pas seulement d’une entreprise chinoise de véhicules électriques, c’est une entreprise mondiale de véhicules électriques.

Le résultat sur Nio Stock

Les premiers succès au cours des six à 12 prochains mois valideront cette thèse et pousseront le stock de Nio considérablement plus haut.

Dans l’ensemble, le sentiment sous-jacent à Nio s’améliore considérablement.

Et pendant ce temps, le sentiment sous-jacent à Tesla est à plat.

C’est pourquoi vous voyez le delta dans les performances.

Ce delta persistera. Achetez des actions Nio pour de gros gains au cours des six à 12 prochains mois.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

