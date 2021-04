NIO Stock: Tout ce que nous savons sur le nouveau mystérieux Nio EF9 EV

Aujourd’hui, des nouvelles assez intrigantes sur Nio (NYSE:NIO) a envoyé des actions NIO de près de 4% plus élevées.

Il semble que le constructeur automobile chinois ait une surprise pour les investisseurs, en enregistrant une nouvelle marque pour un modèle appelé EF9.

Voici ce que les investisseurs voudront savoir sur le modèle EF9.

Le stock NIO monte en flèche grâce à l’anticipation EF9

L’annonce d’aujourd’hui de l’enregistrement de la marque EF9 de Nio auprès de l’Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle est certainement intrigante. De manière générale, les enregistrements de marques ne suscitent pas vraiment autant de battage médiatique.

Cependant, il semble qu’il y ait en fait une bonne raison à ce battage médiatique.

Selon certains rapports, le modèle EF9 pourrait être une supercar haut de gamme. En effet, c’est une évolution intéressante. On s’attend à ce que cette supercar puisse rivaliser avec la Toyota (NYSE:TM) Alpha ou Lexus LM. Cela dit, on ne sait pas grand-chose à l’heure actuelle. Les spéculateurs font ce qu’ils font de mieux avec les actions NIO, et il semble maintenant que le ciel est la limite.

La ligne de fond

Les actions EV ont déjà fait l’objet d’une offre à la hausse aujourd’hui en raison de nouvelles très optimistes en provenance des États-Unis. Pour les entreprises chinoises comme Nio, cette nouvelle est peut-être moins pertinente. Cela dit, Nio a exprimé son intérêt pour l’expansion internationale, avec des plans pour entrer en Europe, suivie par les États-Unis.

Le plan de dépenses d’infrastructure de 2 billions de dollars du président Joe Biden comprend un investissement massif de 174 milliards de dollars sur le marché américain des véhicules électriques pour aider à accélérer la croissance. L’administration Biden reconnaît à quel point la Chine est en avance dans la course aux véhicules électriques et souhaite que les États-Unis rattrapent leur retard. En conséquence, son administration espère qu’un demi-million de chargeurs de VE pourront être installés au cours de cette décennie.

Désormais, l’infrastructure des VE dans le monde a été un vent de face clé auquel les investisseurs de VE ont récemment fait face. Cette annonce, bien qu’impactant principalement les actions américaines en ce moment, offre une belle voie de croissance pour le secteur.

Cette annonce, combinée à l’impressionnante gamme de produits de Nio, semble être suffisamment de carburant pour ce stock en ce moment.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.