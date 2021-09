Nioh: The Complete Edition et Sheltered sont gratuits sur Epic Games Store

in

Deux jeux sont gratuits cette semaine le Boutique de jeux épiques.

Jusqu’au 16 septembre, vous pouvez télécharger et conserver Nioh : l’édition complète et Protégé.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Dans Nioh de Team Ninja, vous êtes un samouraï qui combattra à la fois les guerriers et les Yokai qui infestent la terre.

Parce qu’il s’agit de l’édition complète du jeu, il contient l’extension Dragon of the North qui ouvre la région de Tohoku. Il est également livré avec les campagnes Defiant Honour et Bloodshed’s End. Vous obtenez également le casque Fujin exclusif que vous pouvez réclamer en sélectionnant des avantages dans un sanctuaire.

Les fonctionnalités PC incluent la compatibilité avec les manettes de jeu, la prise en charge 4K Ultra-HD et le jeu croisé avec les joueurs Steam.

Sheltered est également gratuit pour la semaine prochaine sur la boutique.

Dans ce jeu de gestion des catastrophes post-apocalyptique où des milliards ont été perdus dans un holocauste nucléaire, vous devez rassembler autant de fournitures que possible en vous dirigeant vers l’abri souterrain en béton qui deviendra bientôt votre maison familiale dans un avenir prévisible.

Votre objectif principal dans le jeu est de garder votre famille en vie et de la protéger, tout en maintenant votre abri en le gardant sécurisé, habitable et équipé de suffisamment de ressources pour survivre.

Il propose également des options de personnalisation vous permettant de décider du sexe, des noms et de l’apparence de votre famille.

Le jeu propose également des éléments RPG relatifs à votre famille. Au fur et à mesure qu’ils se développent, leurs statistiques s’adapteront à une expérience et à un système de traumatisme en évolution. Les attributs, les forces et les faiblesses changeront tous en fonction des choix que vous faites.

La semaine prochaine sur Epic Games Store, les jeux gratuits seront Speed ​​Brawl et Tharsis.