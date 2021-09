Nippon India Mutual Fund nomme Liqvd Asia pour gérer le mandat intégré des médias sociaux et du marketing conversationnel

Le numérique a bouleversé la façon dont les entreprises de services financiers communiquent avec leurs clients, a déclaré Sandeep Walunj, CMO, Nippon India Mutual Fund.

L’agence de marketing numérique Liqvd Asia a mis en sac le mandat intégré de médias sociaux et de marketing conversationnel de Nippon India Mutual Fund dans un argumentaire multi-agences. L’agence élaborera la stratégie, mettra en œuvre puis gérera l’ensemble de l’univers numérique du Nippon India Mutual Fund, qui comprend la gestion des médias sociaux, la conception créative numérique, la gestion des influenceurs et la notoriété globale de la marque.

Selon Sandeep Walunj, CMO, Nippon India Mutual Fund, le secteur des fonds communs de placement connaît une croissance sans précédent. « Avec le nombre croissant de nouveaux investisseurs prenant de plus en plus le contrôle de leurs investissements, il y a eu un changement marqué dans le comportement des investisseurs ces dernières années. Le numérique a bouleversé la façon dont les entreprises de services financiers communiquent avec leurs clients. Dans le contexte de l’évolution de la dynamique du marché, nous voulions une entreprise stratégique pour aider à alimenter notre stratégie de médias sociaux. Nous sommes heureux de nous associer à Liqvd Asia. Leur expertise dans les services financiers et leurs vastes connaissances dans tous les secteurs aideront notre marque à se développer et à atteindre les objectifs de communication souhaités », a-t-il ajouté.

«Ce sont des moments passionnants pour être dans l’espace BFSI. Les marchés sont à des sommets historiques et la croissance des fonds communs de placement, surtout en période de pandémie, est très encourageante. L’équipe Liqvd Asia est toute prête pour le mandat Nippon India MF. Je pense que la synergie apportée par LA et Nippon India MF entraînera un changement considérable dans la manière dont le marketing numérique intégré est réalisé pour la catégorie elle-même », a déclaré Arnab Mitra, directeur général de Liqvd Asia.

Formé en janvier 2013, Liqvd Asia a des bureaux à Mumbai, Gurgaon et quelques autres sites internationaux. En décembre 2014, Concept Communications est devenue la société mère de Liqvd Asia. La clientèle de l’agence comprend des noms tels que ICICI Bank, Zee Media, Canara HSBC, Indiabulls, Donear Group, GMAC, Legrand, OCBC et Sennheiser, entre autres.

