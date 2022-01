Nippon India Silver ETF 2022, Détail du fonds de fonds

NIMF a lancé le Nippon India Silver ETF et le Nippon India Silver ETF Fund of Fund (FOF).

Nippon Life India Asset Management Limited (NAM India), gestionnaire d’actifs du Nippon India Mutual Fund (NIMF), a lancé le Nippon India Silver ETF, qui investira dans l’argent physique et les instruments liés à l’argent et le Nippon India Silver ETF Fund of Fund (FOF) , qui investira dans des parts du Nippon India Silver ETF.

L’offre de nouveaux fonds (NFO) pour les deux programmes s’ouvrira le 13 janvier 2022 et se clôturera le 27 janvier 2022, a déclaré le NIMF dans un communiqué. L’ETF sera géré passivement et suivra le prix intérieur de l’argent.

Pour investir dans Nippon India Silver ETF, le montant minimum requis pendant NFO est de Rs 1 000 et en multiples de Re. 1 par la suite. Pour le Nippon India Silver ETF Fund of Fund (FOF), le montant d’investissement minimum requis pendant NFO est de 100 Rs et en multiples de Re. 1 par la suite.

Le NIMF a déclaré que l’ETF investirait dans l’argent physique et les instruments liés à l’argent et que les performances du programme seront comparées au prix national de l’argent (basé sur le prix de fixation au comptant quotidien de LBMA Silver). L’argent physique sera d’une pureté de 99,9 % (999 parties pour mille) conformément aux normes de bonne livraison de la London Bullion Market Association (LBMA).

Les investisseurs peuvent participer au FoF de NIMF sans avoir besoin d’avoir un compte Demat. Ils peuvent également opter pour des plans d’investissement systématiques (SIP), a déclaré le NIMF.

Objectif d’investissement

Selon la déclaration, l’objectif d’investissement du Nippon India Silver ETF est de générer des rendements conformes à la performance de l’argent physique aux prix nationaux, avant dépenses, sous réserve d’erreurs de suivi.

L’objectif d’investissement du Nippon India Silver ETF Fund of Fund (FOF) est de chercher à fournir des rendements qui correspondent étroitement aux rendements fournis par Nippon India Silver ETF en investissant dans des parts de Nippon India Silver ETF.

Aucune garantie

Le NIMF a déclaré qu’il ne peut y avoir aucune assurance ou garantie que l’objectif d’investissement des programmes sera atteint.

Commentant les nouveaux ETF et FoF, Hemen Bhatia, Head ETF, Nippon India Mutual Fund, a déclaré : « Historiquement, l’argent a une corrélation relativement faible avec les indices boursiers indiens et, par conséquent, il fournira aux investisseurs de leur allocation d’actifs.

« En outre, investir via Nippon India Silver ETF ou Nippon India Silver ETF Fund of Fund (FOF) offrira l’avantage d’un stockage sans tracas, d’investir dans de petites coupures, sans crainte de vol, liquidité facile par rapport à la détention d’argent physique et pas de soucis sur la pureté de l’argent.

Nippon India Silver ETF est un programme ouvert, coté en bourse sous la forme d’un Exchange Traded Fund (ETF). Il investira dans de l’argent physique et/ou des dérivés sur matières premières négociés en bourse (ETCD) en argent)

Faut-il investir ?

Nippon India Silver ETF peut convenir aux investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille par le biais d’une allocation d’actifs ou d’un investissement dans l’argent physique. Cependant, les placements en fonds communs de placement comportent plusieurs risques. Par conséquent, les investisseurs doivent consulter leurs conseillers financiers en cas de doute quant à savoir si le produit leur convient.

