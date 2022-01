Nippon Paint lance un nouveau TVC pour promouvoir le véhicule de patrouille Walltron

La société a lancé Walltron Patrol Vehicle pour fournir aux résidents de Chennai des solutions étanches sur appel

Le fabricant de peinture Nippon Paint (Inde) a lancé une nouvelle publicité télévisée (TVC) pour promouvoir son véhicule de patrouille Walltron récemment lancé. La société a lancé la nouvelle initiative visant à fournir des solutions étanches sur appel aux résidents de Chennai. « Chez Nippon Paint, nous recherchons toujours des moyens innovants de commercialiser nos produits et services. Le véhicule Walltron Patrol est un moyen unique de commercialiser et de fournir nos services. Le véhicule de patrouille est très accrocheur et nous sommes sûrs qu’il incitera les consommateurs intéressés à appeler notre numéro sans frais pour les services », a déclaré Mark Titus, directeur du marketing, Nippon Paint (Decorative) India.

Walltron propose des produits et services qui répondent à différentes exigences allant des solutions fongicides aux polymères de réparation et aux adhésifs, comme l’a déclaré Nippon dans un communiqué officiel. Avec le nouveau service de véhicule à essence, les résidents de Chennai peuvent bénéficier de solutions aux problèmes d’étanchéité à leur porte en appelant un numéro sans frais.

«Nous sommes heureux de signaler le véhicule de patrouille Walltron car nous pensons que c’est le besoin de l’heure. À Chennai, nous avons eu des pluies hors saison qui ont causé des problèmes d’étanchéité dans de nombreuses maisons car elles n’étaient pas préparées à la même chose. Nous pensons que les résidents de Chennai trouveront le véhicule Walltron Patrol très utile. Les techniciens qui voyageront dans ces véhicules de patrouille sont équipés des compétences et des produits appropriés pour relever les défis d’étanchéité des consommateurs », a déclaré S Mahesh Anand, président de Nippon Paint (Decorative) India.

Pour Rajiv Milkha Singh, chef d’entreprise, les solutions d’étanchéité sont un service essentiel, surtout compte tenu des conditions climatiques erratiques actuelles partout dans le monde. La société s’attend à un bon accueil de la part des résidents de Chennai pour bénéficier des services de Walltron Patrol Vehicle, a déclaré Singh. Cette solution sur roues résoudra les problèmes de nombreux résidents avec les bons produits et des techniciens qualifiés, a-t-il ajouté.

