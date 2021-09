Nipsey Hussle Estate poursuit des marchands contrefaits pour des millions

in

La succession Nipsey Hussle poursuit plusieurs entreprises pour avoir vendu des marchandises contrefaites portant le nom du défunt rappeur.

L’administrateur de la succession et frère de Nipsey, Samiel Asghedom, poursuit sans autorisation des sites Web vendant des vêtements liés à Marathon. La plupart des vendeurs semblent être basés en Chine, mais ils utilisent le logo « Crenshaw » et « South Central State of Mind ».

La poursuite a été déposée devant le tribunal fédéral de l’Illinois par la succession de Nipsey Hussle. Le domaine dit que les ventes sont destinées aux résidents de cet État. Le domaine cherche à forcer les sites à remettre leurs enregistrements de domaine et tous les bénéfices des ventes de produits dérivés, soit 2 millions de dollars par infraction.

La succession Nipsey Hussle a également poursuivi Crips LLC en octobre 2020 après que la branche corporative du gang a déposé une marque pour « The Maraton Continues ». La succession a conclu un accord de règlement sur le slogan en mars.

En juin, le procès pour meurtre de Nipsey Hussle a été repoussé à décembre. C’est après que l’homme accusé du meurtre du rappeur, Eric Holder, ait reçu un nouvel avocat.

« Une grande partie du travail a été effectuée par mon prédécesseur », a déclaré à la presse le défenseur public adjoint Aaron Jansen. « J’espère que d’ici la fin de l’année, peut-être début décembre, nous pourrons passer en jugement. Il a d’importants antécédents de santé mentale. L’une des choses qui l’affectent [in March 2019] était que sa mère venait de décéder. Il était assez abattu. Le procès a déjà été reporté pour plusieurs raisons.

Holder a refusé de quitter sa cellule à un moment donné, puis la pandémie de COVID-19 a frappé. Un juge précédemment affecté a pris sa retraite, et l’ancien représentant légal de Holder a démissionné – invoquant des menaces contre sa famille.

Après la mort de Nipsey Hussle, plusieurs fresques murales célébrant la vie du rappeur ont été érigées autour de Los Angeles. Mais certaines des peintures murales ont été vandalisées peu de temps après leur ascension. La police a arrêté des suspects en lien avec le vandalisme de la murale.