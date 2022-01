Nipsey Hussle Estate remporte une ordonnance restrictive dans un procès pour contrefaçon de marchandise

Crédit photo : Sumartist

En septembre, la succession de Nipsey Hussle a déposé une plainte pour contrefaçon de marque contre un certain nombre de marchands pour avoir prétendument vendu des produits non autorisés portant le nom et l’image du rappeur décédé. Maintenant, le juge président a accordé la requête du demandeur pour une ordonnance d’interdiction temporaire.

La succession de Nipsey Hussle, qui est gérée par le frère de l’artiste « Double Up », Samiel Asghedom, a soumis l’action à un tribunal fédéral de l’Illinois, nommant comme défendeurs plusieurs « individus et entités commerciales de composition inconnue qui possèdent et/ou exploitent un ou plus de magasins de commerce électronique » en question.

Ces défendeurs, précise la plainte, « résident et/ou opèrent en République populaire de Chine ou dans d’autres juridictions étrangères avec des systèmes d’application des marques laxistes ». Et les tactiques utilisées par les individus et les organisations « pour dissimuler leur identité et toute l’étendue de leur opération rendent pratiquement impossible » l’identification de leurs noms ainsi que les nuances logistiques de leur prétendu réseau de contrefaçon, a déclaré le plaignant.

Mais les boutiques en ligne des défendeurs « partagent souvent des identifiants uniques, tels que des modèles avec des éléments de conception communs qui omettent intentionnellement toute information de contact », en plus de présenter « les mêmes modèles d’inscription, les mêmes méthodes de paiement acceptées, les méthodes de paiement, les mots-clés, les tactiques publicitaires », et plus, le domaine Nipsey Hussle maintenu.

Gardant ces points à l’esprit, le demandeur a indiqué que la contrefaçon alléguée par les défendeurs de plusieurs marques de commerce Nipsey Hussle avait causé un « dommage irréparable » à la gamme de produits authentiques, les mêmes parties ayant prétendument facilité « une représentation trompeuse des faits quant à l’origine et au parrainage ” des articles de contrebande.

La succession Nipsey Hussle a également demandé que les défendeurs (et les parties liées) ne soient pas autorisés à utiliser les marques de commerce, à fabriquer les produits associés et à vendre les articles, entre autres. Le demandeur recherche également la propriété et le contrôle des noms de domaine des sites Web de commerce électronique non autorisés, jusqu’à trois fois « tous les bénéfices » provenant de l’opération, ou, « à la place » de ce dernier, « 2 000 000 $ pour chaque utilisation des « marques de commerce.

Comme mentionné au début, le tribunal a formellement accédé à la demande du demandeur d’une ordonnance d’interdiction temporaire, selon de nouveaux documents juridiques.

De plus, le président du tribunal a approuvé la « requête du demandeur pour la signification électronique d’un acte de procédure » ​​– un point important, étant donné l’emplacement des défendeurs – et une « requête en autorisation de déposer sous scellés ». Inutile de dire que ce dernier pourrait cacher certains des éléments particulièrement intéressants de l’affaire aux yeux du public.

Hier, il est apparu que le projet musical « final » de Nipsey Hussle deviendrait disponible pour les fans en tant que NFT. Alors que les jetons devaient initialement faire leurs débuts ce jeudi 6 janvier, des « problèmes juridiques » concernant un descripteur dans la liste des NFT ont entraîné un retard, ont déclaré des responsables à DMN aujourd’hui.