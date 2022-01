Nipsey Hussle Estate va sortir l’album final du rappeur en tant que NFT

L' »album final » du regretté rappeur Nipsey Hussle devrait officiellement sortir via « une collection limitée de NFT », qui offrira aux propriétaires des « droits de diffusion exclusifs » sur le projet.

Rairtech, qui se présente comme « une plate-forme décentralisée de gestion des droits numériques pour alimenter le marché NFT », a dévoilé les NFT Nipsey Hussle via une version officielle qui a été envoyée par courrier électronique à DMN. L’effort marquera la «première goutte NFT» de la société basée à Wilmington, Delaware, et Rairtech s’est associé au distributeur Southwest Digital et au producteur vétéran M. Lee sur l’initiative.

Les parties concernées prévoient de sortir 1 000 NFT le jeudi 6 janvier prochain, permettant aux acheteurs de « débloquer » les « droits exclusifs de diffusion en continu » initialement mentionnés sur le dernier album de Nipsey Hussle. 50 de ces 1 000 NFT sont «réservés aux collaborateurs et à l’équipe de production de Nipsey», selon la liste du bien nommé Nipseyverse.com.

Selon la même source, le premier pressage des NFT – couvrant les jetons 50 à 250 – coûtera aux acheteurs un éther (actuellement 3 761 $ environ), contre deux éther (7 522 $) pour le deuxième pressage (251 à 500) et trois éther ( 11 283 $ pour le troisième pressage (501-999). Nipsey Hussle, notent les professionnels impliqués, a publié 1 000 exemplaires de Crenshaw de 2013 pour 100 $ pièce.

La « Nipsey Experience » globale du drop comprendra « la chanson titre Blue Laces 3, 7 morceaux inédits supplémentaires, le documentaire Nipsey Hussle, des images en coulisses et l’accès à une communauté exclusive de tout ce qui concerne Nipsey », ont déclaré les organisateurs.

De plus, le communiqué précise que « les 1000 participants au drop NFT seront ajoutés à un serveur discord privé pour recevoir des drops exclusifs avant tout le monde, y compris le premier accès aux NFT, aux enchères du monde réel et aux marchandises ».

S’adressant à l’entreprise dans un communiqué, le cofondateur et PDG de Rairtech, Ed Prado, a reconnu le grand nombre de plates-formes NFT qui ont vu le jour ces dernières années.

« Avec toutes les plates-formes NFT disponibles, c’est un honneur de collaborer avec l’équipe Nipsey Hussle sur un projet aussi emblématique pour notre toute première baisse NFT », a déclaré Prado, fondateur et PDG de Fairbridge Capital Partners.

« Comme nous comprenons l’importance de ce projet et de son héritage, nous sommes ravis de démontrer la suite technologique RAIR comme une solution vraiment viable pour donner aux créateurs plus de contrôle que toute autre solution sur le marché », a-t-il conclu.

En ce qui concerne ces plates-formes de jetons non fongibles – et les nombreux artistes qui déploient des collections NFT – Ozzy Osbourne a conclu 2021 en annonçant une édition limitée de « CryptoBatz », tandis que décembre a également apporté les débuts de NFT de DistroKid, le domaine de Whitney Houston. , et même « Baby Shark ».

Novembre 2021, pour sa part, a vu l’agence BTS Hybe, Universal Music, Primary Wave et d’autres entrer dans l’espace. Mais Brian Eno a fait les gros titres il y a quelques semaines pour avoir décrit les NFT comme des « arnaqueurs à la recherche de ventouses ».