Nipsey Hussle murale dans le sud de Los Angeles vandalisée à plusieurs reprises

Une importante peinture murale consacrée au regretté Nipsey Hussle a été dégradée la nuit dernière dans le sud de Los Angeles – puis de nouveau dégradée après qu’un artiste local a tenté de la réparer.

La peinture murale Nipsey Hussle est située près de l’intersection animée de Slauson et Crenshaw au cœur du sud de Los Angeles – juste à côté de l’endroit où le rappeur a été tué en 2019. À ce stade, on ne sait pas pourquoi la peinture murale a été dégradée, du moins du moins une arrestation a été faite selon le département de police de Los Angeles. De plus, le LAPD a remorqué un véhicule suspect garé près du lieu du crime.

Nipsey, de son vrai nom Ermias Joseph Asghedom, a été abattu devant ce magasin de vêtements Marathon le 31 mars 2019. Son assassin, Eric Holder, reste emprisonné mais a refusé de témoigner devant le tribunal ou de révéler des informations concernant le meurtre.

La peinture murale elle-même a en fait été dégradée deux fois. Après que la première vandalisation ait été réparée par un artiste local, la peinture murale a été rapidement dégradée à nouveau. Il est probable que la même personne soit responsable des deux vandalisations, bien qu’il y ait actuellement peu d’informations sur le suspect.

Malheureusement, ce n’est pas la première fois qu’une peinture murale de Nipsey Hussle est attaquée. Tout récemment, une femme de Hartford, dans le Connecticut, a effrontément dégradé un mémorial de Hussle, bien qu’il ne soit pas clair si la vandalisation était liée à des problèmes avec le rappeur assassiné. La peinture murale a été rapidement restaurée par des artistes communautaires.

De retour à Los Angeles, la dégradation pourrait être liée à un gang, et les marques spécifiques sur le visage de Nipsey Hussle suggèrent un message ciblé de manque de respect.

Par ailleurs, une peinture murale mettant en vedette à la fois Nipsey Hussle et Kobe Bryant a suscité la controverse dans le quartier voisin de Los Angeles de Downey. Les raisons des plaintes ne sont pas claires, bien que les responsables de Downey aient précisé qu’il n’était pas prévu de supprimer l’œuvre d’art. «Il n’est pas prévu de faire retirer la peinture murale», a déclaré un responsable de Downey, tout en confirmant que plusieurs plaintes avaient été déposées au sujet du mémorial.