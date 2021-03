Nira est un jeu de survie sur une île où vous pouvez piloter des avions

Vous savez, les jeux de survie peuvent être très amusants, mais ils ont tendance à ne pas nous laisser Pars la friche interdite sur laquelle nous nous sommes retrouvés coincés. Mais Nira, le premier jeu du studio solo Baseline Games, a des avions. Et cela signifie que nous pouvons nous échapper. Sorte de.

Le style de pixel simple de Nira nous donne des vibrations Atari, mais à première vue, il est trompeusement profond en matière de mécanique de survie. L’artisanat, le combat, la construction de véhicules, la plongée dans les donjons et les points d’expérience qui vous permettent de monter de niveau pour débloquer de nouvelles recettes font tous partie du jeu, et puisque les îles que vous explorez sont générées de manière procédurale (comme Minecraft), vous pouvez théoriquement jouer le jeu pour toujours sans voir la même île deux fois.

Le jeu peut également être joué avec jusqu’à trois amis en mode coopératif local, si vous avez besoin d’aide pour vaincre le Golem ou pour trouver la recette de « Avion ».

Nira viendra sur Switch « ce printemps », mais aucun autre détail sur la date exacte de la sortie n’est encore disponible. Il est en accès anticipé sur Steam, et ce depuis environ un an – donc, espérons-le, il viendra sur console avec beaucoup de polish et de joueurs.

Que pensez-vous du style de gros pixels de Nira? Avez-vous toujours souhaité que Minecraft ait des avions? Donnez-nous vos avis ci-dessous!