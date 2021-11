Nirmala Sitharaman : Aucune proposition pour reconnaître le Bitcoin comme monnaie ; le gouvernement ne collecte pas les données BTC

Le projet de loi Crypto dont l’introduction est prévue lors de la session d’hiver en cours viserait à créer un cadre pour la création de la monnaie numérique officielle qui sera émise par la RBI. (Image : PTI)

Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a informé lundi le Parlement que le gouvernement n’avait aucune proposition visant à reconnaître le Bitcoin comme monnaie dans le pays. « Non, monsieur », a déclaré Sitharaman en répondant à une question du Lok Sabha indiquant s’il existe une proposition de reconnaissance de la monnaie virtuelle. Le ministre des Finances a également déclaré que le gouvernement ne collecte pas de données sur les transactions Bitcoin.

De plus, dans une question distincte sur la question de savoir si le gouvernement a une proposition pour introduire la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) dans le pays, le MoS Finance Pankaj Chaudhary a déclaré qu’une proposition de la Reserve Bank of India (RBI) avait été reçue en octobre 2021. Chaudhary a ajouté que la proposition consistait à modifier la Reserve Bank of India Act, 1934 afin d’élargir la portée de la définition de « billet de banque » afin d’inclure la monnaie sous forme numérique. « RBI a examiné des cas d’utilisation et élaboré une stratégie de mise en œuvre par étapes pour l’introduction de CBDC avec peu ou pas de perturbations », a déclaré le ministère de la Santé.

« L’introduction de la CBDC a le potentiel de fournir des avantages importants, tels qu’une dépendance réduite à l’égard des espèces, un seigneuriage plus élevé en raison de coûts de transaction inférieurs, un risque de règlement réduit. L’introduction de CBDC pourrait également conduire à une option de paiement plus robuste, efficace, fiable, réglementée et légale », a ajouté Chaudhary, notant qu’il existe également des risques associés qui doivent être soigneusement évalués par rapport aux avantages potentiels.

Le projet de loi sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle, 2021, dont l’introduction est prévue lors de la session d’hiver en cours, viserait à créer un cadre pour la création de la monnaie numérique officielle qui sera émise par la Banque de réserve de l’Inde. En outre, il chercherait également à interdire toutes les crypto-monnaies privées en Inde, à l’exception de « certaines exceptions » pour promouvoir la technologie sous-jacente de la crypto-monnaie et ses utilisations, avait déclaré le gouvernement dans le programme législatif publié la semaine dernière.

Dans un développement séparé lié au projet de loi sur la crypto-monnaie, la Haute Cour de Bombay a ordonné lundi au gouvernement de l’informer le 17 janvier 2022 de l’introduction du projet de loi sur la crypto-monnaie et des mesures supplémentaires qui ont été prises sur la question, agence de presse PTI signalé. Le tribunal entendait un PIL déposé par l’avocat Aditya Kadam, demandant des instructions au gouvernement central pour formuler des lois régissant l’utilisation et le commerce de la crypto-monnaie dans le pays. L’avocat Kadam a noté que l’activité non réglementée de la crypto-monnaie dans le pays affecte les droits des investisseurs car il n’existe aucun mécanisme juridique pour remédier à leurs griefs.

L’avocat DP Singh, comparaissant pour le Centre, a déclaré au tribunal que le projet de loi sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle avait été présenté et serait discuté lors de la session d’hiver du Parlement, a ajouté l’agence de presse. Le tribunal a déclaré qu’il conserverait la requête pour une nouvelle audience le 17 janvier.