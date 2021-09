Nirmala Sitharaman EN DIRECT : le ministre des Finances prend la parole aujourd’hui à 17 h 00 ; Annonce de la mauvaise banque probable

La ministre des Finances avait annoncé plus tôt cette année la mise en place d’une banque défaillante dans son discours sur le budget de l’Union 2021-22. (Image : PTI)

FM Nirmala Sitharaman EN DIRECT : Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman s’adressera aux médias aujourd’hui à 17 heures. Bien que le ministère des Finances n’ait pas approfondi les détails de ce dont Nirmala Sitharaman discutera, les médias suggèrent qu’elle pourrait faire des annonces liées à la proposition de créer une mauvaise banque. La ministre des Finances avait annoncé plus tôt cette année la mise en place d’une banque défaillante dans son discours sur le budget de l’Union 2021-22. La même chose aurait reçu hier le feu vert du cabinet de l’Union. La National Asset Reconstruction Company Ltd (NARCL), comme on appellera la mauvaise banque, pourrait obtenir la garantie du gouvernement sur les reçus de garantie qu’elle utilisera pour acheter des créances douteuses auprès des banques.

Plus tôt le mois dernier, l’Association des banques indiennes (IBA) a déposé une demande auprès de la Reserve Bank of India (RBI) pour obtenir une licence pour créer un NARCL de 6 000 crores de roupies. La NARCL aurait été constituée en juillet à Mumbai après l’enregistrement auprès du Registrar of Companies (RoC). Selon les rapports, la NARCL, après avoir mobilisé un capital initial de Rs 100 crore et rempli d’autres formalités légales, a approché la RBI pour demander une licence pour entreprendre des activités de reconstruction d’actifs.