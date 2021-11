Nirvana abandonne les éditions anniversaire ‘Nevermind’ malgré un costume de pornographie enfantine

De toute évidence imperturbable par le procès choquant de pédopornographie déposée par Spencer Elden, l’individu qui est apparu sur la couverture de Nevermind de Nirvana (1991) en tant que bébé, Geffen et Universal Music Enterprises (UMe) ont officiellement sorti les éditions du 30e anniversaire de l’album avec le photo emblématique (non modifiée).

Universal Music Enterprises et Geffen ont indiqué fin septembre (à la date à laquelle Nevermind est devenu disponible pour les fans, bien qu’en 1991) qu’ils avaient l’intention de commémorer l’album vieux de trois décennies avec une série de sorties spéciales – qui mettraient toutes en vedette le photo d’Elden. Mais le procès de ce dernier individu datait d’environ un mois à l’époque, et il semblait possible qu’Universal puisse changer de cap et sélectionner une image de couverture différente sur les éditions du 30e anniversaire de Nevermind ou régler rapidement le procès.

Maintenant – tout récemment après qu’il soit apparu que la médiation n’avait pas réussi à résoudre le différend et qu’Elden se prépare à déposer une plainte mise à jour – Universal Music a commencé à expédier les collections du 30e anniversaire de Nevermind (en plus de toutes sortes de vêtements) avec la couverture originale intacte.

Le label Big Three a doublé ses plans de sortie vieux de plusieurs mois aujourd’hui, indiquant clairement dans un e-mail d’annonce officiel que les fans peuvent actuellement télécharger l’album réédité – couverture intacte et tout – avec des versions CD ainsi qu’une version 1LP expédiée dans le courant Novembre. Cependant, la variante anniversaire de Nevermind la plus chère, comprenant « 8 LP de 180 grammes » et plus, ne sera pas envoyée par la poste avant la fin mai 2022, selon Universal Music.

Comme mentionné initialement, le fait que les éditions anniversaire de Nevermind aient été déployées sans retards ni modifications d’image de couverture semble suggérer qu’UMG est loin de s’inquiéter de l’action fermement formulée d’Elden, dans laquelle le joueur de 30 ans exige « tous les bénéfices et l’enrichissement injuste » de l’album. Nevermind s’est déjà vendu à plus de 10 millions d’exemplaires aux États-Unis et à 30 millions d’exemplaires dans le monde, et l’intérêt continu des fans est susceptible de faire des nombreuses sorties anniversaire un succès commercial.

En ce qui concerne le calendrier de la confrontation dans la salle d’audience, Spencer Elden est maintenant sur le point de déposer une plainte modifiée au plus tard le lundi 22 novembre. Et Universal Music, Geffen, les membres survivants de Nirvana et les autres défendeurs, pour leur part, devraient répondre à l’action mise à jour d’ici le vendredi 21 janvier – 70 jours à compter d’aujourd’hui.

Il convient de noter en conclusion que la bataille Nirvana-Elden a pris une tournure intéressante au début du mois, lorsqu’un prétendu «accusé intervenant» est arrivé sur les lieux. Bien que le juge président ait rejeté la demande de cet individu de se joindre à la poursuite, des requêtes similaires pourraient bien faire surface à l’avenir. De plus, Dave Grohl a reconnu en octobre que Nirvana pourrait finalement changer la couverture de Nevermind après tout.