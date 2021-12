Nirvana dépose un dossier pour rejeter le procès contre la pornographie juvénile « Nevermind »

Nirvana a officiellement décidé de rejeter le procès pour pédopornographie et trafic sexuel que Spencer Elden – l’homme de 30 ans qui est apparu sur la couverture de Nevermind en tant que bébé – a intenté en août.

Pour récapituler l’épreuve de force juridique qui a duré des mois, Elden a allégué dans son procès initial – qui a été intenté contre les membres de Nirvana, la société homonyme du groupe, Universal Music, et d’autres – que les défendeurs avaient « sciemment produit, possédé et annoncé un enfant commercial pornographie » avec la photo de couverture emblématique de Nevermind, qui s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires dans le monde.

Elden a donc appelé à « la restitution et la restitution de tous les bénéfices et l’enrichissement sans cause obtenus à la suite » du prétendu « comportement illégal » des accusés de Nirvana concernant l’image. Malgré ces demandes et le procès associé, Universal Music a publié le mois dernier un certain nombre d’éditions du 30e anniversaire de Nevermind – avec la couverture originale.

Enfin, concernant le contexte unique de la poursuite, l’affaire a pris une tournure étrange début novembre, avec l’arrivée d’un accusé intervenant présumé. Et ce même mois, Elden a déposé une plainte modifiée qui, bien qu’en grande partie la même, mettait davantage l’accent sur le rôle présumé de Kurt Cobain dans le choix de la couverture de Nevermind.

Maintenant, comme mentionné au début, les accusés de Nirvana tentent de rejeter l’action avec préjugé, qualifiant de « pas sérieux » l’idée que la couverture de Nevermind constitue de la pornographie juvénile.

UMG, Nirvana et d’autres ont récemment déposé la requête correspondante, qui fait suite à une réunion manifestement infructueuse entre leurs avocats et les avocats du plaignant le lundi 13 décembre. Le document souligne d’emblée que la « violation alléguée de la loi fédérale sur la pornographie enfantine » et la « violation alléguée de la loi fédérale sur le trafic sexuel des enfants » sont « exclues par le délai de prescription applicable ».

« Elden a passé trois décennies à profiter de sa célébrité en tant que » Nirvana Baby » auto-oint « , poursuit le texte avec fermeté. « Il a reconstitué la photographie en échange d’une redevance, plusieurs fois ; il s’est fait tatouer le titre de l’album ‘Nevermind’ sur la poitrine ; il est apparu dans un talk-show vêtu d’une grenouillère de couleur nude auto-parodiante ; il a dédicacé des exemplaires de la pochette de l’album en vente sur eBay ; et il a utilisé la connexion pour essayer de draguer des femmes.

Après cela, le dossier de 22 pages précise que l’affirmation de la pédopornographie « a un délai de prescription de dix ans et ne peut pas atteindre une blessure qu’Elden connaissait avant 2011. » Et comme « le délai de prescription de l’article 2255 est expressément lié à la la connaissance du plaignant de sa victimisation», l’action d’Elden, 30 ans, est prescrite, selon les défendeurs de Nirvana.

Sur le front de la traite à des fins sexuelles, outre l’argument de la prescription susmentionné, UMG et les autres prévenus déclarent que la loi en question est entrée en vigueur en 2003, et qu’elle contient «pas de demande rétroactive à la conduite d’un défendeur qui est antérieure à sa date d’entrée en vigueur. «

« Comme la loi interdit à Elden d’avancer une cause d’action privée pour trafic sexuel en vertu d’une loi qui n’existait pas au moment du trafic présumé », indique le texte, « il n’a pas la capacité de poursuivre cette réclamation – point final ».

Enfin, à la suite d’exemples détaillés (y compris des interviews) qui visent à démontrer la connaissance de longue date d’Elden de la pochette de l’album, le dossier pour bonne mesure vise les « violations potentielles de la loi sur la pornographie juvénile survenues le 24 août 2011 ou après cette date, par exemple, un l’envoi d’une copie de l’album ‘Nevermind’ après 2011 » – bien qu’Elden « n’ait pas encore » avancé un tel argument.

« Elden n’a allégué aucun fait concernant des obstacles hors de son contrôle qui l’ont empêché de faire valoir une réclamation en temps opportun, et ne peut pas alléguer de manière plausible de tels faits pour justifier le péage de la loi de 1995 au moment du dépôt, même s’il était autorisé à amender », réitèrent les défendeurs à la fin de la requête. « L’échec d’Elden à poursuivre en temps opportun une plainte pour trafic sexuel dans le délai de prescription l’empêche maintenant, dans la mesure où il n’est pas déjà mort à son arrivée. »