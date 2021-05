Nirvana fait face à un procès pour droit d’auteur sur un logo utilisé dans un t-shirt des années 90

Nirvana fait face à un procès pour violation du droit d’auteur pour la conception d’un t-shirt sorti dans les années 90.

Jocelyn Susan Bundy poursuit Nirvana LLC et plusieurs autres sociétés pour l’image du t-shirt. Le costume dit que le t-shirt s’approprie une image créée par le grand-père de Bundy – CW Scott-Giles. Le dessin est apparu sur des produits Nirvana importants comme des chemises, des tasses, des disques et plus encore.

L’image est une carte des cercles de l’enfer tels que décrits dans l’épopée de Dante Alighieri, La Divine Comédie. Le procès de Bundy allègue que Nirvana et Live Nation ont utilisé l’image sans autorisation et ont même revendiqué la propriété des droits d’auteur sur celle-ci.

Bundy poursuit officiellement la marchandise qui a été publiée en 1997, mais le procès affirme que le groupe a utilisé l’image illégalement depuis 1989. «Dans des documents déposés dans deux autres actions en matière de droits d’auteur devant cette Cour, le défendeur Nirvana a laissé entendre que Kurt Cobain a créé l’illustration ou, à titre subsidiaire, que l’illustration est dans le domaine public aux États-Unis », lit-on dans le procès.

Le procès dit que Mme Bundy a découvert les dessins du Nirvana le 20 janvier 2021.

«Des recherches plus poussées ont révélé que certaines des utilisations non autorisées de la marchandise de marque Illustration on Nirvana remontent à 1989. D’autres recherches ont également révélé qu’au fil des ans, le groupe Nirvana et les parties agissant en son nom ont régulièrement fait de fausses déclarations de propriété. du droit d’auteur sur l’illustration en plaçant de fausses mentions de droit d’auteur sur les produits contrefaits sous cette forme ‘© [Year] Nirvana.'”

«Nirvana et certains des autres défendeurs ont maintenu cette position dans leurs réponses aux demandes continues du demandeur de cesser leur conduite fautive aux États-Unis et à l’étranger», poursuit le procès. Il semble étrange que Mme Bundy vienne tout à l’heure de découvrir cette infraction au Nirvana il y a plus de 20 ans.

Nirvana n’est pas étranger aux batailles de droits d’auteur. Au cours des trois dernières années, le groupe s’est engagé dans une bataille juridique avec Marc Jacobs pour son design de t-shirt happy face. Le design Marc Jacobs présente un visage souriant jaune ondulé, similaire à la marque de fabrique du groupe détenue depuis 1992.

La chemise Marc Jacobs comporte un M et un J pour les yeux au lieu de X et le mot «HEAVEN» au lieu de «NIRVANA». Il est intéressant de noter qu’en essayant de défendre la marque de l’un de leurs t-shirts les plus célèbres, un autre soit exposé comme une violation potentielle du droit d’auteur.

Le procès nomme Nirvana LLC, Live Nation Merchandise LLC, Merch Traffic LLC et Silva Artist Management LLC comme défendeurs.