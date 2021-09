Nirvana : les éditions 30e anniversaire de « Nevermind » comprendront 70 pistes audio et vidéo inédites

La sortie du 24 septembre 1991 de NIRVANA‘s “Peu importe” a déclenché un changement radical dans la culture mondiale des jeunes. Devenant n°1 mondial au cours des prochains mois, son impact augmenterait Kurt Cobain, Krist Novoselic et Dave Grohl d’un groupe culte prometteur du nord-ouest du Pacifique à l’un des artistes les plus réussis et les plus influents de tous les temps. “Peu importe” a ramené l’intégrité et la passion du rock ‘n’ roll au sommet des charts, et continue d’être une inspiration singulière pour les fans et les musiciens au cours des trois dernières décennies – comme ce sera sans aucun doute pour les générations à venir.

À compter du 12 novembre 2021, Geffen/UMe commémore le 30e anniversaire de “Peu importe” avec plusieurs rééditions multi-formats. Au total, 94 pistes audio et vidéo, dont 70 inédites, seront disponibles dans des configurations allant des éditions super deluxe aux versions numériques/CD standard et vinyle à disque unique avec un bonus de 7 pouces. Dans tous les formats, “Peu importe” est récemment remasterisé à partir des bandes analogiques stéréo d’un demi-pouce d’origine en haute résolution 192 kHz 24 bits.

Parmi les éléments inédits exclusifs à diverses versions du “Peu importe” Les éditions du 30e anniversaire sont quatre spectacles en direct complets qui documentent NIRVANAl’ascension historique de s sur la scène du concert — “Vivre à Amsterdam, Pays-Bas” (enregistré et filmé le 25 novembre 1991 au célèbre club Paradiso) ; “Vivre à Del Mar, Californie” (enregistré le 28 décembre 1991 au pavillon Pat O’Brien du parc des expositions Del Mar); “Vivre à Melbourne, Australie pour Triple J” (enregistré le 1er février 1992 au Palace à St. Kilda); et “Vivre à Tokyo, Japon” (enregistré au Nakano Sunplaza le 19 février 1992).

Les quatre spectacles en direct nouvellement remasterisés sont inclus dans le “Peu importe” éditions super deluxe, qui seront disponibles dans les deux vinyles (8LPs ; vinyle noir 180 grammes ; le tout dans des jaquettes premium tip-on ; plus le nouveau 7 pouces ; face A : “Sans fin sans nom” / face B : “Même dans sa jeunesse” et “Anévrisme”) et CD+Blu-ray (5 CD plus Blu-ray — “Vivre à Amsterdam, Pays-Bas” vidéo de concert complète nouvellement remasterisée audio et vidéo en HD).

Pour les précommandes, les listes complètes des morceaux et les dates de sortie de toutes les configurations, rendez-vous ici.

“Peu importe” s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires dans le monde et a été certifié diamant par le RIAA pour des ventes de plus de 10 millions d’exemplaires aux États-Unis seulement.

