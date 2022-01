Nirvana ‘Nevermind’ Le procès contre la pornographie juvénile a été rejeté par un juge fédéral

À la fin du mois dernier, Nirvana a officiellement décidé de rejeter le procès « facialement ridicule » de pédopornographie et de trafic sexuel intenté par Spencer Elden, l’homme de 30 ans qui est apparu sur la couverture de Nevermind (1991) alors qu’il était bébé. Maintenant, un juge fédéral a rejeté l’action et a fourni à Elden « une dernière occasion de modifier sa plainte ».

Le juge Fernando M. Olguin a récemment fait droit à la requête en rejet de la plainte pour pédopornographie de Spencer Elden, qui a été spécifiquement déposée contre les membres de Nirvana ainsi que la société homonyme du groupe, Universal Music Group, Geffen Records et Courtney Love (en tant qu’exécuteur de la succession de Kurt Cobain), entre autres.

Une plaidoirie concernant la requête en rejet initialement mentionnée par les défendeurs était prévue pour le jeudi 20 janvier, a noté le juge Olguin dans l’ordonnance de rejet. Et dans le cadre de ce calendrier, Elden avait jusqu’au jeudi 30 décembre pour déposer sa requête s’opposant à la décision de Nirvana de rejeter la poursuite.

Mais le plaideur axé sur Nevermind n’a pas soumis ladite requête dans les délais, selon le juge président, qui a par conséquent accueilli la requête en irrecevabilité. De plus, comme souligné au début, le tribunal a accordé à Elden « une dernière occasion de modifier sa plainte », appelant le plaignant et son équipe juridique à « évaluer soigneusement les affirmations énoncées dans la requête des défendeurs ».

Ces affirmations incluent les idées selon lesquelles «un délai de prescription de dix ans» interdit les allégations de pornographie juvénile d’Elden. Les allégations de trafic sexuel sont également interdites par un délai de prescription et, en vertu de la loi correspondante de 2003, une clause qui interdit « l’application rétroactive d’un comportement d’un défendeur antérieur à sa date d’entrée en vigueur », ont déclaré les défendeurs.

Si Elden a l’intention de poursuivre sa chasse aux « restitutions et restitutions de tous les bénéfices et enrichissements sans cause obtenus à la suite de » la conduite prétendument illégale relative à la couverture de Nevermind, il aura jusqu’au jeudi 13 janvier pour déposer une plainte modifiée, conformément à l’ordonnance du tribunal. Et « le défaut de déposer dans les délais » la plainte mise à jour « entraînera le rejet de cette action sans préjudice du défaut de poursuite et/ou du non-respect d’une ordonnance du tribunal ».

Au moment de la publication de cet article, il ne semblait pas que Spencer Elden ou les accusés d’Universal Music Group aient commenté publiquement le licenciement. De plus, ces derniers partis ont semblé relativement imperturbables face au procès depuis son introduction en août. Toutes sortes d’éditions du 30e anniversaire de Nevermind sont sorties avec la couverture originale en novembre, tout comme un certain nombre de t-shirts et d’autres articles de merchandising.

Indépendamment de cette confrontation très médiatisée dans la salle d’audience, un juge fédéral a rejeté en octobre une action en contrefaçon contre Nirvana, impliquant une illustration qui serait apparue sur des t-shirts, des tasses, des boutons et plus encore de Nirvana. Ce faisant, cependant, le tribunal a stipulé que Nirvana doit accepter de faire face à la poursuite dans le Royaume-Uni natal du plaignant si elle y est déposée à nouveau.