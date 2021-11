Nirvana ‘Nevermind’ Le procès contre la pornographie juvénile prend une tournure avec le dépôt d’un ‘intervenant’

Fin août, un certain Spencer Elden, l’individu qui est apparu sur la couverture de Nevermind de Nirvana (1991) alors qu’il était bébé, a déposé une plainte choquante pour pornographie juvénile contre les membres survivants du groupe. Maintenant, la plainte inattendue a pris une tournure étrange avec l’entrée d’un prétendu «accusé intervenant» qui possède prétendument des éditions physiques et numériques de Nevermind – et, à son tour, la photo de couverture au centre de l’affaire.

Dans le dossier initial du procès, Spencer Elden a déclaré que les défendeurs susmentionnés – ainsi qu’Universal Music, le photographe impliqué, Geffen Records et Courtney Love, pour n’en nommer que quelques-uns – avaient « sciemment produit, possédé et annoncé de la pornographie juvénile commerciale ». avec la pochette de l’album pour lequel il avait posé étant bébé, « et ils ont sciemment reçu de la valeur en échange de le faire ».

« Le mal permanent qu’il [Elden] a subi de près comprend, mais sans s’y limiter, une détresse émotionnelle extrême et permanente avec des manifestations physiques, une interférence avec son développement normal et ses progrès scolaires, une perte de capacité de gagner un revenu à vie », et plus encore, poursuit l’action fermement formulée, dans laquelle le demandeur exige « tous profits et enrichissement injuste » de l’album de 30 ans à portée de main.

Comme mentionné initialement, une tournure étrange est arrivée dans la confrontation à enjeux élevés dans la salle d’audience, sous la forme d’une requête en intervention en tant que défendeur d’un individu nommé Timothy Fredrickson.

Le Legal Information Institute décrit « intervenir » comme l’entrée d’un « tiers dans une affaire civile existante qui n’a pas été nommé comme partie d’origine mais qui a un intérêt personnel dans le résultat ». Cette partie intervenante « est appelée un intervenant » et peut se joindre au défendeur, le demandeur, « ou en tant qu’opposant à la fois au demandeur et au défendeur ».

Il faut également souligner ici qu’un homme de Davenport, dans l’Iowa, du nom de Timothy Fredrickson, a déjà été déclaré « coupable d’exploitation sexuelle d’un enfant », selon le Quad-City Times, le jury ayant pris moins d’une demi-heure rendre son verdict. D’autres ressources montrent que cette personne avait fait appel sans succès de sa peine, et l’adresse de retour sur la requête de Fredrickson dans l’affaire Nirvana – PO Box 9000 à Seagoville, Texas – remonte à la FCI Seagoville.

Gardant ces points à l’esprit, Fredrickson note d’emblée qu’il a acheté un exemplaire de Nevermind « au début des années 2000 alors qu’il était au lycée, et qu’il le possède toujours aujourd’hui ». Il a ensuite « extrait » les pistes du CD en fichiers MP3 à l’aide de Windows Media Player, le texte se poursuit, « qui a automatiquement téléchargé » la pochette de l’album et « l’a intégré numériquement dans chacun des fichiers MP3 en tant que balise ID3 ».

En conséquence, « Fredrickson possède mais ne veut pas posséder, [sic] plusieurs copies de l’image d’Elden », poursuit le document alambiqué, et a ensuite vu la photo en écoutant Nevermind sur l’iPod, Spotify et YouTube. De plus, l’intervenant dit qu’il « a fait son propre CD de mix » – y compris des chansons de Nevermind – « et pendant qu’il voyageait dans diverses voitures, il [sic] Le système d’infodivertissement a lu les balises ID3 et affiché l’image d’Elden. »

Enfin, au regard des circonstances entourant l’intervention de Fredrickson, il aurait « n’a pas accès à un éditeur de tag ID3 pour supprimer l’image » et « n’est pas un résident de Californie [where the suit against Nirvana was filed] et a l’intention de partir en voyage et en vacances à Los Angeles tout en écoutant Nirvana.

Développant ces idées, Fredrickson prétend avoir « un intérêt de propriété en jeu » car « une décision défavorable » l’inciterait « à tenter de détruire toutes les copies de l’album et de ses dérivés en sa possession ». Ses autres intérêts présumés dans l’action incluent s’il «a le droit de voyager entre les États (allez Road Tripping) [sic] tout en écoutant ce CD particulier avec la couverture intacte et l’image gravée dessus », lit-on dans le texte.

« La défense des défendeurs nommés peut protéger de manière inadéquate les intérêts des fans de Nirvana en tant qu’utilisateurs finaux comme Fredrickson, en concentrant leur défense sur l’acte de production ou en déplaçant la responsabilité sur un seul producteur – à [sic] l’exclusion d’une défense qui protégerait les possesseurs de l’album.

Dans un « avis de divergences de documents » concernant le dépôt de Fredrickson, le tribunal a coché deux cases – « avis écrit de motion manquant ou délai de notification incorrect » et « absence de nom, adresse, téléphone, numéros de télécopieur et adresse e-mail ». Par conséquent, une ordonnance du président du tribunal (datée du 1er novembre) a « rejeté » le document.

Mais si l’histoire est une indication, les parties au dépôt de pro se peuvent être persistantes face au rejet, et des motions similaires pourraient faire surface à l’avenir. De plus, cette dernière tournure du procès contre la pornographie juvénile contre Nirvana fait suite au rejet d’une plainte pour violation du droit d’auteur concernant le produit et impliquant le groupe. Enfin, Dave Grohl a reconnu en octobre que Nirvana pourrait finalement changer la couverture de Nevermind, plus de trois décennies après la sortie de l’œuvre.