La semaine dernière, le procès qui a duré plusieurs mois entre Nirvana et Spencer Elden – l’individu qui est apparu sur la couverture de Nevermind en tant que bébé – a pris une tournure étrange avec l’entrée d’un prétendu «accusé intervenant». Maintenant, alors que les accusés appropriés attendent toujours d’être signifiés et qu’Elden se prépare à déposer une plainte modifiée, la poursuite a été retardée jusqu’à la fin janvier.

En bref, le procès choquant se concentre sur la photo de couverture mentionnée précédemment – ​​et décidément emblématique – de Nevermind de 1991. La plainte déposée par Spencer Elden, maintenant âgée de 30 ans, indique qu’Universal Music, les membres survivants de Nirvana, l’individu qui a tourné l’image de couverture de l’album, et d’autres encore « ont sciemment produit, possédé et annoncé de la pornographie juvénile commerciale représentant Spencer, et ils reçu sciemment de la valeur en échange de cela.

De plus, Elden soutient qu’il a subi un « préjudice permanent » à la suite de son apparition sur la couverture de Nevermind, y compris, mais sans s’y limiter, une « détresse émotionnelle extrême et permanente avec des manifestations physiques » et une « perte de capacité de revenu à vie ».

Le plaignant – qui, il faut le noter, a déjà repris la photo à l’âge adulte et a même tatoué « Nevermind » sur sa poitrine – exige « tous les bénéfices et enrichissements injustifiés » de l’album, qui s’est vendu au nord de 30 millions d’exemplaires dans le monde.

Comme souligné au début, la confrontation juridique Nirvana-Spencer Elden a été retardée jusqu’en 2022, selon de nouveaux documents.

Digital Music News a obtenu une copie exclusive d’un tel dossier, récemment soumis au tribunal par l’avocat d’Elden ainsi que les avocats des défendeurs. Les parties concernées notent dans le document concis que le demandeur « n’a encore signifié aucun » des défendeurs, en plus de réitérer qu’ils « ont tenté de résoudre le différend par la médiation ».

Cette médiation n’a pas abouti à un règlement jusqu’à présent – ​​bien qu’il soit possible qu’un compromis puisse arriver à un moment donné.

En tout état de cause, Elden « a l’intention de déposer » une plainte modifiée « au plus tard » le lundi 22 novembre, et pourra « effectuer la signification par courrier électronique » à l’équipe juridique des défendeurs. Et ces défendeurs, pour leur part, « répondront ou réagiront autrement en réponse à » l’action mise à jour d’ici le vendredi 21 janvier 2022 – 71 jours à compter d’aujourd’hui.

