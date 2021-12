Nirvana obtient une fresque à Los Angeles pour célébrer l’anniversaire de « Nevermind »

Des fans de partout ont visité le Nirvana Nevermind murale à Los Angeles à Melrose Ave. à l’occasion du 30e anniversaire de l’album phare du groupe.

Nevermind a commencé lentement, avec des débuts au Royaume-Uni au n ° 36 et une entrée prudente au Billboard 200 au n ° 144, mais il est devenu à la fois un point de repère critique et un poids lourd commercial. Il s’est classé n ° 17 dans la liste des 500 meilleurs albums de tous les temps de Rolling Stone et a accumulé une durée de vie de cinq ans dans les charts, avec une durée de 252 semaines sur l’enquête.

Rien qu’aux États-Unis, pendant la semaine de Noël 1991, l’album s’est vendu à 374 000 exemplaires spectaculaires en seulement sept jours. Comme avantage en nature, tout d’un coup tout le monde voulait aussi savoir à ce sujet premier album oublié, et Bleach a fait ses débuts dans les charts en janvier 1992, deux ans et demi après sa sortie.

Pour célébrer l’un des albums les plus importants de l’histoire du rock, le 12 novembre, Geffen/UMe a commémoré le 30e anniversaire de Nevermind avec plusieurs rééditions multi-formats. Au total, 94 pistes audio et vidéo, dont 70 inédites, ont été mises à disposition dans des configurations allant des éditions Super Deluxe aux versions numériques/CD standard et vinyle à disque unique avec un bonus de 7 pouces. Dans tous les formats, Nevermind a récemment remasterisé les bandes analogiques stéréo d’un demi-pouce d’origine en haute résolution 192 kHz 24 bits.

Parmi le matériel inédit exclusif aux différentes versions des éditions 30e anniversaire de Nevermind se trouvent quatre spectacles en direct complets qui documentent l’ascension historique de Nirvana sur la scène de concert – Live à Amsterdam, Pays-Bas (enregistré et filmé le 25 novembre 1991 au célèbre club Paradiso) ; Live à Del Mar, Californie (enregistré le 28 décembre 1991 au Pat O’Brien Pavilion au Del Mar Fairgrounds); Live à Melbourne, Australie pour triple j (enregistré le 1er février 1992 au Palace à St. Kilda); et Live in Tokyo, Japan (enregistré au Nakano Sunplaza le 19 février 1992).

Les quatre spectacles en direct nouvellement remasterisés sont inclus dans les éditions Nevermind Super Deluxe, qui sont disponibles dans les deux vinyles (8LPs – vinyle noir 180 grammes – le tout dans des vestes premium tip-on – plus le nouveau 7 pouces – face A : » Endless, Nameless » / Face B : « Even In His Youth » et « Aneurysm ») et CD+Blu-ray (5 CD plus Blu-ray – Live in Amsterdam, Pays-Bas vidéo de concert complète nouvellement remasterisée audio et vidéo en HD) .

