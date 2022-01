Nirvana Poursuite de la pornographie juvénile sur la couverture de l’album ‘Nevermind’ rejetée

Le gars qui poursuit Nirvana pour avoir présenté son corps de bébé nu sur leur célèbre pochette d’album de 1991 semble avoir oublié de venir car il était au tribunal – alors maintenant, son procès a été rejeté.

Spencer Eldenle procès contre le groupe — sans parler Kurt Cobainla succession de – a été rejetée, pour l’instant, le juge notant que le mec et ses avocats n’avaient pas répondu à une requête visant à rejeter l’ensemble de l’affaire déposée par les défendeurs… un délai pour lequel avait été fixé le 30 décembre.

Ce jour est apparemment venu et est parti sans aucun mot d’Elden et co. — donc, le juge a accordé le souhait de Nirvana d’annuler l’ensemble de la poursuite … du moins pour le moment. Elden a maintenant jusqu’au 13 janvier pour soumettre une plainte modifiée s’il veut continuer à faire pression sur le problème.

Quant à ce qu’il y avait dans cette motion pour laquelle Elden n’est jamais venu à la table… elle était pleine d’arguments des avocats de Nirvana qui disaient non seulement que ce type avait attendu trop longtemps pour déposer ses plaintes pour pédopornographie, mais aussi qu’Elden lui-même avait s’est apparemment penché sur sa renommée Nirvana à plusieurs reprises au fil des ans.

Comme nous l’avons signalé … Elden a affirmé qu’il avait été violé lorsque son moi nu, alors âgé de 4 mois, a été collé sur l’album « Nevermind » après avoir prétendument promis qu’il serait censuré … en disant que cela lui avait causé des dommages à vie. Il demandait un joli centime pour se rétablir.

L’équipe juridique d’Elden a refusé de commenter la dernière mise à jour ou tout projet futur. Un étrange demi-tour, sans aucun doute – presque comme s’il s’était assis et avait pensé… peu importe !