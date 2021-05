Nirvana poursuivie pour avoir utilisé une illustration tirée de la traduction de “ Inferno ” de Dante sur la marchandise du groupe

NIRVANA a été poursuivi par l’héritier d’un artiste britannique qui a dessiné une carte de l’enfer pour une traduction de Dantede “Enfer”, alléguant que le groupe de rock emblématique a arraché l’image et l’a utilisée sur sa marchandise. “Enfer” est la première partie de l’écrivain italien Dante Alighieripoème épique du 14ème siècle “Comédie divine”.

Jocelyn Susan Bundy le mercredi (28 avril) a poursuivi Nirvana LLC, Live Nation Merchandise LLC et son Merch Traffic LLC unité, avec Silva Artist Management LLC, en disant NIRVANA avait utilisé son grand-père CW Scott-Giles dessin depuis 1997 sur des chemises, des tasses, des disques vinyles et d’autres produits vendus dans les magasins, notamment Walmart, H&M et Sujet brûlant. Le dessin représente Danteles cercles de Upper Hell.

La plainte déclare: “Le 20 janvier 2021 ou vers cette date, le demandeur a découvert que les défendeurs NIRVANA et Marchandise Live Nation sont (et ont été) licenciés, promouvant, vendant, fabriquant et distribuant des disques vinyles, des t-shirts, des pulls, des sweats à capuche, des porte-clés, des tasses, des patchs, des boutons et d’autres articles de marchandise représentant une image pratiquement identique à l’illustration à la fois dans aux États-Unis et à l’étranger.

“Le 11 mars 2021 ou vers cette date, le demandeur a découvert que, quelque temps après



13 février 2021, défendeur Trafic Merch a également commencé à promouvoir, octroyer des licences, vendre et distribuer des produits contrefaits aux États-Unis et à l’étranger. “

La plainte ajoute: “Des recherches supplémentaires ont révélé que certaines des utilisations non autorisées de l’illustration sur NIRVANA-la marchandise de marque date aussi loin que 1989. D’autres recherches ont également révélé qu’au fil des ans, le groupe NIRVANA et les parties agissant en son nom ont régulièrement fait de fausses déclarations de propriété du droit d’auteur de l’illustration en plaçant de fausses notifications de droit d’auteur sur les produits contrevenants sous cette forme substantiellement “ © [Year] Nirvana’.

“Enfin, dans des documents déposés dans deux autres actions en matière de droit d’auteur devant cette Cour, le défendeur NIRVANA a laissé entendre que Kurt Cobain créé l’Illustration ou, à titre subsidiaire, que l’Illustration est dans le domaine public aux États-Unis, et que, par conséquent, NIRVANA et ses licenciés sont libres de l’utiliser sans autorisation ni compensation. NIRVANA et certains des autres défendeurs ont maintenu cette position dans leurs réponses aux demandes continues du demandeur de mettre fin à leur conduite fautive aux États-Unis et à l’étranger. “

Ce n’est pas la seule bataille contre la violation du droit d’auteur NIRVANA participe actuellement à. Au cours des trois dernières années, NIRVANA a été impliqué dans un affrontement juridique de longue date contre une entreprise de mode Marc Jacobs sur ses dessins de t-shirts “happy face”. NIRVANAle différend avec Marc Jacobs se concentre sur un design avec un visage souriant jaune ondulé, qui est très similaire à la marque appartenant au groupe depuis 1992. Le Marc Jacobs la version comporte un M et un J au lieu de Xs pour ses yeux (comme dans le NIRVANA version), et il lit “HEAVEN” au lieu de “NIRVANA” dans une police similaire à la police du groupe.

