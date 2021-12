Nirvana répond au procès pour les œuvres d’art de Nevermind et demande le licenciement

Un avocat de Nirvana a officiellement répondu à une action en justice concernant l’œuvre Nevermind du groupe, comme le note Billboard. La requête en irrecevabilité a été déposée hier (22 décembre) devant un tribunal fédéral de Californie. Dans le dossier, l’avocat fait valoir que les réclamations du demandeur Spencer Elden sont « exclues par le délai de prescription applicable ». De plus, l’avocat écrit : « L’affirmation d’Elden selon laquelle la photo sur la couverture de l’album Nevermind est de la« pornographie enfantine » n’est, à première vue, pas sérieuse.»

Spencer Elden a déposé une plainte le 24 août, accusant Nirvana d’avoir violé les lois fédérales sur la pornographie et les accusant également d’exploitation. Les membres survivants de Nirvana (Dave Grohl et Krist Novoselic), la succession de Kurt Cobain, Courtney Love, le photographe Kirk Weddle, les labels qui ont sorti Nevermind et d’autres parties ont tous été cités comme défendeurs dans le procès.

Dans la requête en irrecevabilité, l’avocat des accusés affirme que les statuts particuliers que le groupe est accusé d’avoir enfreint sont assortis d’un délai de prescription de 10 ans. « Le délai court à partir du moment où le demandeur découvre raisonnablement la dernière de la ‘violation’ ou de la ‘blessure’ qui ‘forme la base de la réclamation' », écrit l’avocat. Par conséquent, soutient l’avocat, le délai de prescription a expiré parce qu’Elden était au courant de la couverture de l’album et de la photographie avant août 2011. Le dossier se lit comme suit :

[T]La photo de couverture de Nevermind a été prise en 1991. Elle était mondialement connue au plus tard en 1992. Bien avant 2011, comme Elden l’a plaidé, Elden était au courant de la photographie et savait qu’il (et pas quelqu’un d’autre) était le bébé dans le photographier. Il est pleinement conscient des faits de la prétendue « violation » et de la « blessure » depuis des décennies.

Après le dépôt de la plainte, l’équipe juridique d’Elden a expliqué plus en détail le raisonnement de la poursuite lors d’entretiens avec Variety et le New York Times. Au cours des années précédant le procès, Elden avait participé à plusieurs reprises à des campagnes recréant l’image de couverture, en plus de se faire tatouer le titre de l’album sur sa poitrine. Cet enthousiasme s’était affaibli ces dernières années, comme Elden l’a dit à GQ Australia en 2016.

Un mois après qu’Elden a déposé son procès, un 30e anniversaire de Nevermind a été annoncé. La collection est sortie le 12 novembre via Geffen et UMe.

Pitchfork a contacté des représentants et des avocats de Nirvana, ainsi qu’un avocat de Spencer Elden, pour obtenir des commentaires et des informations supplémentaires.

Lisez « Une brève histoire des musiciens poursuivis par les sujets de leur couverture d’album » sur le terrain.