Nirvana sortira les éditions 30e anniversaire de ‘Nevermind’ en novembre

Une image promotionnelle pour les prochaines éditions du 30e anniversaire de Nevermind, que Nirvana a publié le 24 septembre 1991. Crédit photo : Universal Music Group

Le 30e anniversaire de Nevermind de Nirvana arrivera demain, et Universal Music Group a annoncé aujourd’hui son intention de commémorer l’occasion avec une série de sorties spéciales plus tard cette année.

Universal Music Group, une société cotée en bourse, a détaillé ses plans pour les éditions du 30e anniversaire de Nevermind via un message d’annonce officiel qui a été envoyé par courrier électronique à DMN. De toute évidence, le procès très médiatisé concernant la pochette du célèbre album n’a pas suffi à retarder les débuts de ces éditions anniversaire – ou de toutes sortes de t-shirts, sweat-shirts et vestes Nevermind, comme le montre la boutique en ligne Nirvana.

Bien que les éditions spéciales de Nevermind soient déjà disponibles en pré-commande, Universal Music Enterprises (division catalogue d’UMG) et Geffen ne commenceront à expédier les collections que le vendredi 12 novembre. Lesdites éditions anniversaire comprendront “un total de 94 pistes audio et vidéo” – dont 70 “inédites” – avec tous les formats proposant des versions remasterisées de l’album de 13 pistes, en “haute résolution 192 kHz 24 bits”.

Cependant, chaque édition anniversaire de Nevermind devrait contenir des pistes, des accessoires et du contenu bonus spécifiques. La version deluxe téléchargeable de Nevermind, pour sa part, coûte 16,99 $ et comprend 29 morceaux, des “sélections” de quatre arrêts de la tournée Nevermind parmi eux. La version numérique «super deluxe» à 39,99 $, quant à elle, comprend 75 morceaux, dont les quatre concerts Nevermind susmentionnés, à Amsterdam, Del Mar, Melbourne et Tokyo. Les deux options numériques seront disponibles en téléchargement le 12 novembre.

En ce qui concerne les sorties physiques qui sortiront pour célébrer le 30e anniversaire de Nevermind, un coffret de deux CD, au prix de 19,98 $, devrait être équipé de l’album remasterisé et des mêmes “sélections” de concerts que le moins cher des deux choix numériques. Un article de 39,98 $ comprend une version 1LP de l’album vieux de trois décennies ainsi qu’un vinyle de sept pouces de “Endless, Nameless”, “Even In His Youth” et “Aneurysm”. Les deux options devraient sortir courant novembre.

Enfin, en ce qui concerne les collections anniversaire Nevermind commercialisées auprès des superfans, les inconditionnels de Nirvana peuvent acheter une version « super deluxe » de 5 CD, comprenant l’album remasterisé et les concerts Nevermind décrits ci-dessus sur un CD chacun, un Blu-Ray du spectacle d’Amsterdam. , et “un livre relié de 40 pages avec des photos inédites”. Une variation de 259,98 $ est fournie avec le disque vinyle de sept pouces, le livre à couverture rigide et «8 LP de 180 grammes» de l’album remasterisé et des spectacles en direct. Alors que la sélection de 5 CD devrait également être expédiée en novembre, le choix le plus cher ne sera envoyé que le vendredi 27 mai 2022.

Comme mentionné, Nirvana – qui a vu “Smells Like Teen Spirit” craquer un milliard de flux Spotify fin juin – fait face à un procès fermement formulé de la part du bébé (maintenant adulte) photographié pour la couverture de Nevermind. Par ailleurs, Hipgnosis, basé au Royaume-Uni, a signalé plus tôt cette année qu’il prévoyait de promouvoir des éditions anniversaires d’œuvres comme Nevermind.