NIS publie un teaser de jeu plutôt effrayant et intrigant

Le pauvre gardien de sécurité

par Thomas Whitehead il y a 2 minutes

Nippon Ichi Software, et en particulier ses excellentes équipes/filiales de localisation comme NIS America, est un favori pour certains joueurs qui aiment que les jeux soient un peu différents. L’éditeur / développeur embrasse également cette réputation avec son marketing, en publiant souvent d’étranges teasers pour nous attirer.

Le dernier en date est dans la vidéo ci-dessus, un regard de caméra de sécurité plutôt effrayant et atmosphérique sur une fille qui traîne mystérieusement dans un entrepôt. Ajoutez une brève coupure à une scène sanglante et la porte est grande ouverte pour des spéculations sur ce que sera ce jeu. Pour le moment, il n’y a pas de nom ou d’informations au-delà de la vidéo tease, mais le site officiel sera apparemment mis à jour régulièrement avec de nouveaux looks.

NIS a montré un assez bon support pour Switch au fil des ans, alors j’espère que ce sera un autre titre intéressant pour l’avenir. Les teasers sont certainement intrigants, de toute façon.

[source nippon1.jp, via gematsu.com]