NISAR: satellite de mission conjointe ISRO et NASA pour suivre le changement climatique et les catastrophes – voir les détails

Le projet appelé NISAR, une mission conjointe entre la NASA et l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), a d’énormes objectifs en ce qui concerne l’étude du changement climatique. Image: NASA

Projet NISAR: Un grand satellite terrestre est prêt à aider les gens à en savoir plus sur le changement climatique et à aider à la gestion des catastrophes. Dans un communiqué, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) indique que le satellite sera équipé de la plus grande antenne à réflecteur jamais lancée par l’agence spatiale. Le projet appelé NISAR, une mission conjointe entre la NASA et l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), a d’énormes objectifs en ce qui concerne l’étude du changement climatique.

Le satellite terrestre de la taille d’un SUV devrait suivre les changements subtils qui se produisent à la surface de la Terre. Le satellite fournira des signes d’alerte ponctuels d’éruptions volcaniques ainsi que la surveillance de l’approvisionnement en eau souterraine. Il suivra également le taux de fonte des calottes glaciaires et son impact sur l’élévation du niveau de la mer. Le satellite terrestre observera également les changements dans la répartition de la végétation à travers les pays. Selon la NASA, ces types de changements n’ont pas été surveillés pour l’ensemble du globe et avec NISAR, la NASA vise à exploiter ce domaine avec l’aide de l’ISRO.

Il est à noter que l’engin spatial disposera de deux types de radar à synthèse d’ouverture (SAR) qui aideront à surveiller et à mesurer les changements mentionnés ci-dessus. Puisque cette mission est effectuée par deux agences spatiales, le nom a été gardé NISAR – abréviation de NASA-ISRO SAR. Le communiqué indiquait que le satellite utilisera une antenne réflecteur radar en treillis métallique d’un diamètre de près de 12 mètres sur une flèche de 30 pieds de long (9 mètres de long). Cette antenne permettra au satellite d’envoyer ou de recevoir des signaux radar de la surface de la Terre ou d’émettre. C’est comme le fonctionnement des radars météorologiques lorsqu’ils font rebondir les signaux des gouttes de pluie pour suivre les tempêtes.

Le scientifique du projet NISAR, Paul Rosen, a déclaré que le projet permettra aux scientifiques d’avoir une «capacité sans précédent» de comprendre comment les changements se produisent à la surface de la Terre. Rosen a ajouté que de nombreux scientifiques attendaient ce type de cohérence et de fiabilité des mesures pour connaître les facteurs déterminants cruciaux des systèmes naturels de la Terre. Ce sera également beaucoup pour ceux qui se penchent sur les risques naturels et les catastrophes comme les glissements de terrain ou les volcans.

Au cours des prochaines semaines, des ingénieurs et des techniciens effectueront un bilan de santé sur le radar avant que le satellite ne soit prêt à rouler.

