Nishikori de l’Open de Barcelone: ​​horaire et où regarder à la télévision

22/04/2021

À 09:27 CEST

Rafa Nadal disputera son deuxième match du Barcelona Open Banc Sabadell 2021 aujourd’hui 22 avril et affronte le japonais Kei Nishikori pas avant 16:00 heures (CET). Vous pouvez suivre le jeu de manacorí dans le tournoi de Barcelone en direct sur SPORT et aussi à travers Teledeporte, Esport 3 et Movistar +.

Kei nishikori C’est un rival de haut niveau, car il est dans le position numéro 39 du classement ATP.

Cela signifie qu’il n’est pas un petit rival qui a réussi à sortir des phases de qualification, mais qu’il va mettre toute la viande sur le gril pour s’opposer à son rival. De plus, Nadal n’a pas fini de convaincre à ses débuts, puisqu’il a réussi à s’imposer en souffrant face à un rival qui est en bas du classement.