Nissan Motor India enregistre un doublement de ses ventes en gros nationales en décembre

Nissan Motor India Ltd a signalé samedi un doublement des ventes en gros nationales en décembre 2021 à 3 010 unités pour ses deux marques Nissan et Datsun. La société a vendu en gros 1 159 unités au cours du même mois de 2020. Les ventes intérieures de la société au cours de la période avril-décembre 2021 étaient de 27 965 unités contre 6 609 unités il y a un an, a déclaré Nissan Motor India dans un communiqué.

« Nissan a une croissance cumulée de 323% malgré les défis de Covid-19 et les pénuries de semi-conducteurs affectant les approvisionnements… », a déclaré le directeur général de Nissan Motor India Ltd, Rakesh Shrivastava. La société a livré plus de 35 000 unités de SUV Magnite et continue d’avoir une forte dynamique de réservation, avec 31% des 77 000 réservations et plus provenant de l’écosystème numérique, a-t-il ajouté.

« À l’avenir, avec le soutien de la chaîne d’approvisionnement, notre effort consistera à maintenir cette dynamique de croissance au cours des prochains mois et à continuer à offrir de la valeur aux clients avec le coût de possession le plus bas pour l’assurance client », a déclaré Shrivastava.

La société a déclaré que ses exportations sur la période avril-décembre 2021 étaient de 28 582 unités contre 17 785 unités il y a un an, soit une croissance de 61%, a-t-il ajouté.

