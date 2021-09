Nita Strauss célèbre six ans de sobriété

Nita Strauss célèbre le sixième anniversaire de sa sobriété.

Plus tôt dans la journée (dimanche 5 septembre), le destructeur de guitares de 34 ans pour le ALICE COOPER Le groupe a posté sur Instagram une image révélant qu’elle était sobre depuis six ans, 72 mois, 2 193 jours ou 52 608 heures. Elle l’a légendé simplement: “Reconnaissant.”

Lorsque Nita a célébré le cinquième anniversaire de sa sobriété l’année dernière, elle a crédité son petit ami et manager de longue date Josh Villalta de l’aider à vivre sa vie sans alcool. À l’époque, elle a écrit: “Je pensais que j’avais besoin d’un verre pour à peu près tout. Pour être confiant sur scène. Pour être social après les spectacles. Pour célébrer. Pour pleurer. Pour atténuer la frustration ou l’aiguillon d’un mauvais Pour se détendre et rire au déjeuner avec des copines, ou regarder le football avec les gars le dimanche.

“J’avais peur que ma vie change, que sans alcool je ne sois plus MOI, que je perde mon cercle d’amis, mon charisme sur scène et que je devienne quelqu’un d’autre.

« TOUTES ces choses se sont passées… mais pas de la façon dont je le pensais.

“Le changement est venu en premier dans ma relation, sous la forme de moins de combats et de drames, et de plus de productivité, de paix et d’amour. Merci @thejoshv d’avoir été le catalyseur de la meilleure chose que j’aie jamais faite pour moi-même. Je t’aime.

“Le ME que j’étais auparavant serait resté éveillé jusqu’à 6 heures du matin au bar ou dans le salon avant du bus. Le ME que je suis devenu aurait préféré se lever à 6 heures et aller à la salle de sport avant de commencer la journée.

“Mon cercle d’amis occupé a été presque immédiatement réduit à un noyau 3. J’ai appris qu’en matière d’amitié, la qualité est TOUJOURS meilleure que la quantité. Si vos amis n’ont aucun intérêt à passer du temps avec vous après que vous ayez fait un changement pour mieux, ce n’étaient pas tes vrais amis.

“Mon premier spectacle sans alcool était devant 15 000 personnes. Je me sentais comme un épouvantail que quelqu’un avait calé sur scène pour effrayer les oiseaux. Rien ne semblait naturel. me regarde. Tout le monde sait.

« Je suis sorti dans le bus pour parler aux fans après, et savez-vous ce qu’ils ont dit ? « Wow, vous étiez si génial ! Où puisez-vous toute cette énergie ? Vous ajoutez tellement au groupe d’Alice ! »

“Toute cette insécurité, TOUTES les peurs, TOUS les doutes étaient dans ma tête. Ce sont vos démons qui vous font penser que vous en avez besoin.

“Je me contente de m’asseoir au bar, de commander un soda au citron vert et de regarder le match maintenant. Je ne retournerais à mon ancienne vie pour rien au monde.”

De retour en 2018, Nita a parlé ouvertement de la façon dont elle est devenue finalement sobre en septembre 2015, affirmant que son petit ami a toujours été “un type d’amour dur” dans la façon dont elle abordait sa sobriété. “Il me dit ‘Ecoute, tu es sur cette voie, et je te soutiens, mais je ne change pas du tout ma façon de faire les choses”, a-t-elle expliqué dans une interview avec “Chasser la gloire avec Lilian Garcia”. “Et je suis plutôt content, rétrospectivement, qu’il l’ait fait, parce que cela m’a jeté dans le feu et m’a montré, comme, ‘Hé, tu peux être [around people who are drinking] et ne pas boire. Il a continué à boire tout au long [this entire period], mais il ne voulait pas que je boive, parce que quand je buvais, je commençais à me battre et je devenais émotif et je réagissais de manière excessive à des choses stupides, comme vous le faites quand vous buvez – cela fait partie de la boisson ; cela augmente toutes vos émotions et tout.” Nita a également révélé qu’elle n’avait jamais participé aux Alcooliques anonymes (AA) pour l’aider à rester sobre.

Strauss a joué avec Alice Cooper depuis 2014, date à laquelle elle a remplacé la musicienne australienne et ancienne Michael Jackson joueur Orianthi. Elle a rejoint Alice à temps pour un mammouth MOTLEY CRUE visiter. Elle a été recommandée pour Tonnelier par l’ancien bassiste du rockeur légendaire et AILIER leader Kip Ailier.

Nitale premier album solo de, “Chaos contrôlé”, est sorti en novembre 2018 via Archives sumériennes.