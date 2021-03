Nita Strauss: «  C’est l’année la plus chargée de ma vie  »

Dans une nouvelle interview avec The Sessions, Nita Strauss, le déchiqueteur de guitare basé à Los Angeles pour le ALICE COOPER groupe, a expliqué comment elle avait utilisé les temps d’arrêt pendant la pandémie de coronavirus. Elle a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Honnêtement, je peux dire sans hésitation que cette année a été la plus chargée de ma vie. C’est vraiment le cas. Parce que chaque artiste a été forcé de s’adapter; vous vous adaptez ou vous mourez. Pas littéralement, mais vous devez vous adapter, vous devez pivoter dans l’ère 2020-2021. J’ai donc sorti mon cours de guitare en ligne. J’ai assemblé trois modules qui empêchent quelqu’un de prendre la guitare pour la toute première fois à travers toutes les techniques que je connais, en gros. Et ça s’appelle ‘Fondamentaux de la guitare rock’. Et le site Web est la meilleure URL qui soit – c’est IWantToPlayGuitar.com, que j’adore. J’ai commencé un Patreon page, c’est donc là que je fais des diffusions en direct hebdomadaires avec eux. J’ai enseigné mon chemin à travers presque un Alice Cooper ensemble et un tas de techniques différentes, sortes d’ateliers et tout comme ça. J’écris mon deuxième album solo, ce qui me passionne beaucoup. Nous avons construit ce joli studio que vous voyez derrière moi. Cela vient à peine de se terminer, alors nous l’avons construit à partir de zéro, ce qui a été une expérience d’apprentissage énorme. Je ne savais pas combien de murs il fallait pour insonoriser une pièce, surtout quand on a quelqu’un comme Josh [Editor’s note: a reference to Nita‘s longtime boyfriend and manager Josh Villalta] frapper la batterie ici. Cela a donc été un tourbillon d’un an, mais cela a certainement aussi été un cadeau de temps. Tellement de choses que je voulais faire que je devenais tellement submergé que nous avons maintenant le temps de faire. «

StraussLe nouveau disque de son album, qui est attendu plus tard cette année, fera suite à son premier album solo, « Chaos contrôlé », sorti en 2018 via Registres sumériens.

L’année dernière, Nita Raconté New York lourd que son deuxième album solo sera toujours « un disque de shred instrumental. J’ai mis beaucoup de facettes différentes de ma personnalité – dont il y en a beaucoup – sur ‘Chaos contrôlé’, donc vous verrez le côté le plus agressif encore, vous verrez le côté le plus léger et le côté le plus heureux, le côté le plus paisible « , a-t-elle déclaré. » Je viens de terminer l’une des ballades de cet album, et je suis immensément fier de la façon dont il est sorti. Il y aura donc certainement un large éventail d’émotions différentes. Et le plus gros changement, je suppose, serait que je vais avoir un chanteur invité ou deux sur quelques chansons de celui-ci. Ce serait donc la principale différence entre les deux disques. «

NitaL ‘émission en direct est principalement de nature instrumentale, combinant des originaux avec des reprises.

Strauss a joué avec Alice Cooper depuis 2014 quand elle a remplacé le musicien australien et ancien Michael Jackson joueur Orianthi. Elle a rejoint Alice à temps pour un mammouth MOTLEY CRUE tour. On lui a recommandé de Tonnelier par l’ancien bassiste du légendaire rocker et AILE chanteur Kip Winger.



