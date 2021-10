Nita Strauss choisit Steve Vai comme son « dieu du rock »

Nita Strauss, le destructeur de guitare pour le ALICE COOPER groupe, était l’invité vedette de BBC‘s « Le Rock Show avec Johnnie Walker » pendant le segment « Rock God ». Nita choisi Steve Vai et a déclaré à propos de son choix : « Steve Vai a été mon guitariste préféré depuis que j’ai commencé à jouer de la guitare et a toujours été ma plus grande inspiration en raison non seulement de sa technique, mais aussi de la joie et de la passion de son jeu de guitare. C’est quelque chose que j’essaie d’imiter dans mon propre jeu tous les jours, et je pense que tous les guitaristes pourraient également en bénéficier. Donc, Steve Vai, tu es mon dieu du rock. »

Dans une interview de 2018 avec Eau douce, Nita a parlé de la façon dont elle a été inspirée à l’adolescence par Vaila performance de dans le film des années 1980 « Carrefour ». Elle a déclaré: « Quand j’ai regardé ce film, j’étais super fan de gymnastique. J’étais une remplaçante de l’équipe olympique junior – c’est à quel point j’étais sérieux au sujet de la gymnastique. Le lendemain après avoir regardé ça, je suis entré dans le gymnase où j’avais j’y allais quand j’étais enfant. Disons que l’entraînement a commencé à 5 heures. Je suis entré [at] probablement 5h10, 5h15. Mon entraîneur m’a regardé comme, [taps wrist], et j’ai dit: ‘Je sais. Ouais, ouais, je sais.’ Et j’ai sorti mes affaires de mon casier et je suis parti, et je n’y suis jamais retourné. Tout ce que j’ai fait à partir de ce moment, c’est de jouer de la guitare. Je n’ai même jamais pensé à faire autre chose. Je l’ai aimé. J’étais ce gamin qui s’entraînait à chaque heure de la journée. Tu ne pouvais pas me retirer la guitare des mains. A table, sous le couvert avec les lumières éteintes après l’heure du coucher, je jouais toujours. Emmener la guitare à l’école, m’entraîner au déjeuner… Je n’ai pas commencé à être doué pour cet instrument. Tout le monde commence exactement au même niveau, et c’est quelque chose que j’aime dans la musique. Personne ne peut faire vos pompes à votre place. Personne ne peut pratiquer pour vous. Personne ne peut faire fonctionner ces heures de balance pour vous. Personne ne commence mieux que quiconque. »

Nita également cité Vai comme inspiration pour son premier single solo « Chaos », en disant: « Steve est en fait la raison pour laquelle j’ai fait ‘Chaos’. J’étais tellement concentré sur le lancement NOUS COMMENÇONS LES GUERRES, mon groupe d’origine, et j’ai toujours voulu faire un album solo. Tous mes héros sont des guitaristes instrumentaux, mais j’avais en quelque sorte ce sentiment de « je ne suis pas prêt » – je me disais « Je n’ai pas l’impression d’être le guitariste que je veux être quand je sort ça .’ C’est ce qu’on appelle la peur. La peur n’a pas sa place dans ce que nous faisons ici. La première fois que j’ai rencontré Vai était à ‘Génération Axe’ [his 2016 tour with Zakk Wylde, Yngwie Malmsteen, Nuno Bettencourt and Tosin Abasi]. Steve m’a dit : ‘Je suis en train de monter cette compilation de guitaristes féminines. Seriez-vous prêt à y contribuer pour une chanson ?’ J’ai dit : ‘Oh ouais, absolument. J’ai définitivement quelque chose. [My boyfriend/manager] et je marchais jusqu’à la voiture, et il me dit : « Alors, tu as quelque chose ? » J’ai dit non. Pas un indice.’ [Laughs] ‘Je n’ai rien. Je n’ai même pas d’idée. Mais je suis rentré chez moi, et dans les jours qui ont suivi, j’ai formulé ce qui allait devenir ‘Chaos’, et je me suis tellement amusé à le faire. »

Plus tôt dans le mois, Nita partagé « Mort à l’intérieur », sa première nouvelle musique depuis la sortie de son premier album solo acclamé par la critique « Chaos contrôlé » en 2018. Le morceau est sa toute première collaboration solo avec un chanteur, David Draiman, leader de Grammy-icônes rock nominées PERTURBÉ.

