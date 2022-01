Nita Strauss dit que certaines des collaborations sur son prochain album vont « vraiment surprendre » les fans

Nita Strauss, le destructeur de guitares basé à Los Angeles pour le ALICE COOPER groupe, a parlé à « Heather & Wickett » de la station de radio Des Moines, Iowa Laser 103,3 sur l’avancement des sessions d’écriture et d’enregistrement pour son suivi de 2018 « Chaos contrôlé » débuts en solo. Elle a dit (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « C’est vraiment cool pour moi de sortir de ce que j’étais à l’aise de faire en tant que guitariste. J’étais vraiment heureux dans ce rôle de guitare instrumentale et j’ai en quelque sorte été poussé au fond de la piscine à coups de pied et à crier. Et nous ne pourrions pas être plus heureux. La chanson avec David Draiman [DISTURBED] est tout ce que nous pouvions espérer. Nous sommes, je crois, actuellement le single le plus haut dans les charts d’une artiste solo féminine de tous les temps à la radio rock, ce qui est fou à penser.

« Ce fut juste un voyage fou », a-t-elle ajouté. « Et certaines des collaborations que nous avons à venir pour l’album vous surprendront vraiment, certaines seront peut-être des personnes auxquelles vous vous attendriez, mais tout cela, je pense, va être une prochaine étape vraiment cool pour moi en tant que artiste. »

Le mois dernier, Nita dit au 105,5 WDHA radio que son prochain LP solo serait divisé « moitié-moitié » entre des coupes instrumentales et non instrumentales, « donc six pistes instrumentales et six pistes avec des chanteurs invités », a-t-elle déclaré.

Début décembre, Nita Raconté « Le podcast de Maîtresse Carrie » à propos de sa décision de faire du prochain LP des chansons à moitié vocales et à moitié instrumentales : « Je me suis dit, et le label et tout le monde étaient d’accord, qu’il est toujours important pour moi de garder mon identité de guitariste et de ne pas trop me diversifier et partir, « D’accord, eh bien, maintenant ce ne sont que des invités. » Laissez-moi encore un peu de ce qui me fait moi-même, c’est-à-dire les morceaux instrumentaux de shred. Et les morceaux instrumentaux que j’ai écrits sur ce disque sont, je pense, meilleurs que tout ce que j’ai fait sur le premier — certainement plus… Je Je ne sais pas si cela pourrait être plus émouvant, mais ce sont des morceaux de musique très émouvants et je pense qu’ils sont un peu mieux conçus cette fois-ci. Je pense donc que toutes les chansons en général sont plus bien pensées, mieux assemblées cette fois-ci Et j’ai certains de mes préférés absolus [singers guesting on it]. J’ai jusqu’à présent trois incroyables chanteuses puissantes sur cet album. Et il y a encore quelques choses à déterminer [to be determined]. Et puis nous devrions être prêts à sortir au printemps prochain. »

En octobre, Nita partagé « Mort à l’intérieur », sa première nouvelle musique depuis la sortie de son premier album solo acclamé par la critique « Chaos contrôlé » en 2018. Le morceau est sa toute première collaboration solo avec un chanteur, le susmentionné David Draiman, leader de Grammy-icônes rock nominées PERTURBÉ.

Strauss a joué avec Tonnelier depuis 2014, date à laquelle elle a remplacé la musicienne australienne et ancienne Michael Jackson joueur Orianthi. Elle a rejoint Alice à temps pour un mammouth MOTLEY CRUE tour. Elle a été recommandée pour Tonnelier par l’ancien bassiste du rockeur légendaire et AILIER leader Kip Ailier.

Nita publié « Chaos contrôlé » acclamé par les fans et les médias, avec Injection de métal l’appelant « un grand début qui – comme son créateur l’a voulu – ne laisse aucun doute », et Monde de la guitare en déclarant « « Chaos contrôlé » est une vue panoramique de Nita Straussde nombreux points forts ». À ce jour, l’album a enregistré 6,7 millions de streams dans le monde, avec des clips pour les singles « Notre heure la plus désespérée », « Chaos », « Alegria » et « Tranchée Mariana » générant plus de 3 millions Youtube vues.

En plus de jouer avec Tonnelier, Nita a également joué avec la star du R&B Jermaine Jackson, tôt MTV chéris FEMME FATALE, supergroupe de jeux vidéo COUP CRITIQUE et groupe hommage populaire LES MAIDENS DE FER.

En avril 2020, Nita lancé « Bases de la guitare rock » — un programme d’enseignement de la guitare en ligne en trois modules adapté aux apprenants de tous niveaux. Le cours est disponible sur www.iwanttoplayguitar.com.

NitaLe spectacle en direct de est principalement de nature instrumentale, combinant des originaux avec des reprises.



