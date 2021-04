Nita Strauss interprétera l’hymne national américain sur «  Nxt Take Over: Stand And Deliver  »

Nita Strauss, le déchiqueteur de guitare basé à Los Angeles pour le ALICE COOPER groupe, interprétera l’hymne national sur «NXT TakeOver: Stand And Deliver».

«NXT TakeOver: Stand And Deliver» est une émission spéciale télévisée de lutte à la carte produite par WWE pour leur NXT division de la marque.

Attraper Nitala performance de «NXT TakeOver: Stand And Deliver» ce soir (mercredi 7 avril) à 20 h HNE / 17 h HNP le Etats-Unis réseau. Pour les options de streaming, les fans américains peuvent regarder exclusivement sur le paon et sur le WWE réseau ailleurs.

Nita a déjà joué un thème d’entrée épique pour Shinsuke Nakamura sur WrestleMania 34 et joué aux côtés HALESTORMde Lzzy Hale pour le Évolution de la WWE intro, ce qui en fait un nom familier dans le WWE monde.

Strauss a joué avec Alice Cooper depuis 2014 quand elle a remplacé le musicien australien et ancien Michael Jackson joueur Orianthi. Elle a rejoint Alice à temps pour un mammouth MOTLEY CRUE tour. On lui a recommandé de Tonnelier par l’ancien bassiste du légendaire rocker et AILE chanteur Kip Winger.

Strauss travaille actuellement sur son nouvel album solo, attendu plus tard cette année. Ce sera la suite de son premier album solo, « Chaos contrôlé », sorti en 2018 via Registres sumériens.

