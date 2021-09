Nita Strauss joue de la guitare prototype « Numbers » de Jason Becker lors du concert d’Alice Cooper à Boston (vidéo)

Nita Strauss, le destructeur de guitares basé à Los Angeles pour le ALICE COOPER groupe, je dois jouer Jason Beckerprototype de Peavey Guitare “Numbers” pour une chanson pendant Tonnelier‘s en concert hier soir (mardi 21 septembre) au Leader Bank Pavilion à Boston, Massachusetts.

Plus tôt aujourd’hui, Nita partagé un Instagram vidéo d’elle jouant de la guitare, et elle a écrit dans un message d’accompagnement: “Il m’a fallu 12 heures pour trouver les mots. Quel honneur incroyable et un privilège ce fut de pouvoir jouer la guitare Numbers originale de @jasonbeckerofficial sur scène pour une dernière chanson nuit Cette guitare a vraiment Jasonc’est magique dedans… J’avais l’impression que je ne pouvais pas rater une note si j’essayais !!! J’étais en larmes en sortant de la scène en pensant à ce que ce moment signifiait. Je ne sais pas quand cette guitare a été utilisée pour la dernière fois sur scène !! Mais je suis tellement reconnaissant d’avoir eu cette opportunité !!

“Jason Raconté Josh [Villalta, Nita‘s boyfriend, who also plays drums in her solo band and manages her career] et il y a des années, il voulait que ses guitares continuent à être jouées. À l’époque, j’ai été frappé par le désintéressement de cette pensée – il n’y avait aucun sentiment d’amertume, juste cette même joie et cet amour de la guitare que nous associons tous à Jason et son jeu. Maintenant que j’y ai joué plusieurs fois, je comprends. Je fais.

“J’espère que je lui ai rendu justice hier soir.

“Merci de Benny @the_neurotic_guitarist pour avoir rendu cela possible.”

JasonLa guitare “Numbers” est le premier prototype Peavey Fait pour Faite pour sert pour sert à Becker. Un modèle similaire a ensuite été mis en production, mais c’était le premier modèle “Numbers” jamais fabriqué. Lors d’une visite avec Jason, Eddie Van Halen joué de cette guitare, et pendant la collecte de fonds virtuelle de plusieurs mois pour Jason, cette guitare a été jouée par Steve Vai, Tosin Abasi (LES ANIMAUX COMME LEADERS), Herman Li (FORCE DU DRAGON), Chris Broderick (ex-MEGADETH), Tim Henson (POLYPHIE) et Jason Richardson (TOUT CE QUI RESTE). La guitare a également été imprimée par le pouce par Jason.

Becker — le compositeur, musicien virtuose et ancien enfant prodige de la guitare — souffre de la SLA depuis plus de 30 ans, mais cela ne l’a pas empêché de créer de la musique. Son dernier album, “Coeurs triomphants”, est sorti en 2018, après Becker a composé la musique par ordinateur à l’aide de ses yeux et a enrôlé de gros frappeurs comme Marty Friedman, Joe Bonamassa, Joe Satriani, Uli Jon Roth, Neal Schon, Jeff Loomis et Paul Gilbert pour jouer les rôles.

Un enfant prodige à la guitare, Jason a pris de l’importance à l’adolescence alors qu’il était la moitié du duo de guitares techniques CACOPHONIE, avec son grand ami Marty Friedman. En 1989, à seulement 19 ans et après avoir épaté le public du monde entier, le jeune virtuose devient le guitariste de David Lee Roth, marchant sur les traces immenses de Eddie Van Halen et Steve Vai. Il a écrit et enregistré sur Rothle troisième album solo de, “Un peu ne suffit pas”, et était prêt pour la célébrité lorsqu’une douleur persistante dans sa jambe a été diagnostiquée comme une maladie du motoneurone (MND), également connue sous le nom de sclérose latérale amyotrophique (SLA), ou maladie de Lou Gehrig, la même condition Stephen Hawking vécu pendant plus de cinq décennies. C’est une maladie mortelle avec une espérance de vie d’environ cinq ans. Peut-être.

C’était il y a plus de 30 ans. Il a perdu la capacité de jouer de la guitare, de marcher, de parler et de respirer par lui-même. Mais n’a jamais perdu sa volonté de vivre ou son envie de créer de la musique. Communiquer par une série de mouvements oculaires avec un système développé par son père, Jason épelle des mots ainsi que des notes de musique et des accords. Il transmet sa vision musicale à son équipe qui peut ensuite saisir les notes dans un ordinateur, éditer les parties selon ses normes rigoureuses, puis générer des graphiques pour les musiciens de session. Sa musique inspirante et son histoire de vie ont fait l’objet d’innombrables articles de presse et couvertures de magazines.