Nita Strauss : « Les musiciens en 2021 doivent être des entrepreneurs »

Nita Strauss, le destructeur de guitares basé à Los Angeles pour le ALICE COOPER groupe, a parlé à Primordial Radio de la façon dont elle ne peut plus rester éveillée tard en tournée parce qu’elle a tellement de responsabilités en plus de donner de superbes performances live. Elle a dit (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je suis tellement casanier maintenant. Je suis sur la route tout le temps. Mais je sors de la scène – disons que je sors de la scène à 10h30 [p.m.]; J’aide mes gars à charger ma tournée solo. Nous sommes tous dans la remorque pour emballer des trucs, rouler des câbles, mettre des trucs dans des boîtes, les mettre dans la remorque. Cela prend environ une heure. Et puis je m’endors généralement à minuit. Parce que je me lève tôt. J’ai toujours une tonne d’e-mails à faire. je vais au gymnase [and] faire tant de choses avant le spectacle du lendemain. Nous jouons six [or] sept concerts par semaine lors de ma tournée solo, donc je ne pouvais pas physiquement le faire. Je ne bois plus, mais même si je le faisais, je ne pourrais pas rester éveillé comme ça si j’essayais parce que j’ai tellement de choses à faire.

« Je pense qu’une grande différence, ce sont les musiciens en 2021 et au-delà, nous devons être des entrepreneurs en plus d’être des musiciens », a-t-elle poursuivi. « Il y a tellement de responsabilités – les médias sociaux, le contenu, la presse et les interviews, les produits de signature. J’ai un Patréon page. J’ai un défi de fitness que je fais. Il y a tellement de facettes différentes à être musicien et entrepreneur de nos jours, et vous ne pouvez tout simplement pas le faire [stay up late]. Dans les années 80, ils parlaient de MOTLEY CRUE faire la fête et tout ça. Ils ne s’inquiétaient pas du contenu pour leur TIC Tac ou leur Instagram; ils ne faisaient que vivre leur vie. »

En octobre, Nita partagé « Mort à l’intérieur », sa première nouvelle musique depuis la sortie de son premier album solo acclamé par la critique « Chaos contrôlé » en 2018. Le morceau est sa toute première collaboration solo avec un chanteur, David Draiman, leader de Grammy-icônes rock nominées PERTURBÉ.

Strauss a joué avec Tonnelier depuis 2014, date à laquelle elle a remplacé la musicienne australienne et ancienne Michael Jackson joueur Orianthi. Elle a rejoint Alice à temps pour un mammouth MOTLEY CRUE tour. Elle a été recommandée pour Tonnelier par l’ancien bassiste du rockeur légendaire et AILIER leader Kip Ailier.

Nita publié « Chaos contrôlé » acclamé par les fans et les médias, avec Injection de métal l’appelant « un grand début qui – comme son créateur l’a voulu – ne laisse aucun doute », et Monde de la guitare en déclarant « « Chaos contrôlé » est une vue panoramique de Nita Straussde nombreux atouts ». À ce jour, l’album a enregistré 6,7 millions de streams dans le monde, avec des clips pour les singles « Notre heure la plus désespérée », « Chaos », « Alegria » et « Tranchée Mariana » générant plus de 3 millions Youtube vues.

En plus de jouer avec Tonnelier, Nita a également joué avec la star du R&B Jermaine Jackson, tôt MTV chéris FEMME FATALE, supergroupe de jeux vidéo COUP CRITIQUE et groupe hommage populaire LES MAIDENS DE FER.



