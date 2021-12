Nita Strauss partage une vidéo récapitulative de la tournée américaine de l’automne 2021

Nita Strauss, le destructeur de guitare pour le ALICE COOPER groupe, a partagé un récapitulatif vidéo de neuf minutes de l’étape de l’automne 2021 d’elle « Terre en friche d’hiver » tournée, qui a débuté le 10 novembre à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane et s’est terminée le 18 décembre en Angola, dans l’Indiana.

Nita écrit dans un message accompagnant le Youtube sortie du clip : « Quelques souvenirs de notre retour sur scène après un an et demi d’arrêt ! C’était super de revenir et de vous voir aussi nombreux sur la route ! »

A venir Nita Strauss expositions personnelles :

07 janvier – Baton Rouge, LA @ Chelsea’s Live



08 janvier – Memphis, TN @ Growlers



10 janvier – Des Moines, IA @ Woolys



12 janvier – Iowa City, IA @ Wildwood Saloon



13 janvier – St Peters, MO @ Diamond Music Club



14 janvier – Westland, MI @ Token Lounge



15 janvier – Harrisburg, Pennsylvanie @ HMAC



17 janvier – Asheville, Caroline du Nord @ The Grey Eagle



18 janvier – Louisville, KY @ Diamond Concert Hall



19 janvier – Nashville, TN @ The Basement East



21 janvier – Shreveport, LA @ Bear’s



22-27 janvier – Croisière ShipRocked

Plus tôt ce mois-ci, Nita a parlé à Terrie Carr de la station de radio de Morristown, New Jersey 105,5 WDHA sur l’avancement des sessions d’écriture et d’enregistrement pour son suivi de 2018 « Chaos contrôlé » débuts en solo. Elle a dit (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « L’enregistrement de l’album est presque terminé. Nous attendons juste quelques chanteurs. Les guitares sont prêtes, la batterie, la basse – tout est fini.

« C’est la première fois que je collabore avec des chanteurs sur quoi que ce soit, donc c’est un peu un jeu d’attente – cela met un peu ma patience à l’épreuve – mais cela en vaut la peine à la fin », a-t-elle poursuivi.

« Nous allons faire moitié-moitié – donc six morceaux instrumentaux et six morceaux avec des chanteurs invités. »

Dans un entretien séparé avec « Le podcast de Maîtresse Carrie », Nita a déclaré à propos de sa décision de faire du prochain LP « des chansons à moitié vocales et à moitié instrumentales: allez, ‘D’accord, eh bien, maintenant ce ne sont que des invités.’ Laissez-moi encore un peu de ce qui me fait moi-même, c’est-à-dire le shred instrumental. Et les morceaux instrumentaux que j’ai écrits sur cet album sont, je pense, meilleurs que tout ce que j’ai fait sur le premier – certainement plus… Je ne sais pas si ça pourrait être plus émouvant mais ce sont des morceaux de musique très émouvants et je pense qu’un peu mieux conçu cette fois-ci. Donc je pense que toutes les chansons en général sont plus bien pensées, mieux assemblées cette fois-ci. Et j’ai certains de mes préférés absolus [singers guesting on it]. J’ai jusqu’à présent trois incroyables chanteuses puissantes sur cet album. Et il y a encore quelques choses à déterminer [to be determined]. Et puis nous devrions être prêts à sortir au printemps prochain. »

En octobre, Nita partagé « Mort à l’intérieur », sa première nouvelle musique depuis la sortie de son premier album solo acclamé par la critique « Chaos contrôlé » en 2018. Le morceau est sa toute première collaboration solo avec un chanteur, David Draiman, leader de Grammy-icônes rock nominées PERTURBÉ.

Strauss a joué avec Tonnelier depuis 2014, date à laquelle elle a remplacé la musicienne australienne et ancienne Michael Jackson joueur Orianthi. Elle a rejoint Alice à temps pour un mammouth MOTLEY CRUE tour. Elle a été recommandée pour Tonnelier par l’ancien bassiste du rockeur légendaire et AILIER leader Kip Ailier.

Nita publié « Chaos contrôlé » acclamé par les fans et les médias, avec Injection de métal l’appelant « un grand début qui – comme son créateur l’a voulu – ne laisse aucun doute », et Monde de la guitare en déclarant « « Chaos contrôlé » est une vue panoramique de Nita Straussde nombreux atouts ». À ce jour, l’album a enregistré 6,7 millions de streams dans le monde, avec des clips pour les singles « Notre heure la plus désespérée », « Chaos », « Alegria » et « Tranchée Mariana » générant plus de 3 millions Youtube vues.

En plus de jouer avec Tonnelier, Nita a également joué avec la star du R&B Jermaine Jackson, tôt MTV chéris FEMME FATALE, supergroupe de jeux vidéo COUP CRITIQUE et groupe hommage populaire LES MAIDENS DE FER.

En avril 2020, Nita lancé « Bases de la guitare rock » — un programme d’enseignement de la guitare en ligne en trois modules adapté aux apprenants de tous niveaux. Le cours est disponible sur www.iwanttoplayguitar.com.

NitaLe spectacle en direct de est principalement de nature instrumentale, combinant des originaux avec des reprises.