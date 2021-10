Nita Strauss, le destructeur de guitare pour le ALICE COOPER groupe, a sorti son tout nouveau single, « Mort à l’intérieur », aujourd’hui, sa première nouvelle musique depuis la sortie de son premier album solo acclamé par la critique « Chaos contrôlé » en 2018. Mais cette fois, Nita ne vient pas seul. « Mort à l’intérieur » présente sa toute première collaboration solo avec un chanteur et pas n’importe quel chanteur, nul autre que David Draiman, leader de Grammy-icônes rock nominées PERTURBÉ.



« Mort à l’intérieur » est le genre d’alchimie musicale rare qui ne peut être évoquée que par la collaboration fortuite de deux puissances emblématiques du hard rock telles que Strauss et Draiman. Il démarre avec Nitaest un travail de guitare solo inimitablement complexe et, au fur et à mesure que l’intro se construit, commence à se faufiler autour du riff solo qui fait trembler le sol et Josh Villaltala batterie technique et grandiloquente de s entre en jeu. Vient ensuite les prouesses vocales indubitables de Draiman alors qu’il livre sa marque unique de mélodie vocale extrêmement entraînante et un chœur conquérant du stade. La chanson va et vient à travers une dynamique sonore et émotionnelle et culmine avec un beatdown brutalement lourd dans une interprétation finale du refrain, garantissant que le crochet principal sera rejoué encore et encore dans la tête de l’auditeur pendant des jours.

En parlant de collaboration, Strauss déclare : « C’est la première fois que je publie ma propre musique avec un chanteur, et je suis très honoré de franchir cette étape aux côtés d’une légende comme David Draiman. DavidLa voix de et les paroles puissantes ont amené cette chanson à un niveau que je n’aurais jamais pu imaginer ! Et nous sommes tellement excités de libérer cette chanson dans le monde. »

Draiman ajoute: « Serendipity peut être vraiment cool. Nous sommes amis depuis des années. Nita m’a envoyé le morceau… Je n’ai pas eu le temps de travailler dessus tout de suite… puis, littéralement en quelques jours, alors qu’il tuait le temps à Santa Monica, tout s’est mis en place. Incroyablement fier du résultat et honoré d’en faire partie. »

Grâce à l’obsession, au dévouement et au travail acharné, Nita n’a pas seulement été fermement établie comme l’une des meilleures guitaristes au monde, elle est également un modèle, une pionnière, une fanatique du fitness, une interprète phénoménale et une badass totale. Son talent, sa présence sur scène exubérante et son amour pour tout ce que la guitare a vu Nita devenir une force vraiment imparable et illimitée, ouvrant une voie auparavant inexplorée.

En plus d’écrire, produire et jouer toutes les parties de guitare et de basse sur sa sortie solo, Nita est connu pour épater les fans du monde entier comme Tonnelierle guitariste de tournée de , ornant les couvertures de Monde de la guitare et Guitariste, se produisant pour des millions et des millions de WWE fans du monde entier à des pay-per-views record et devenir la première femme à avoir une signature Ibanez guitare (qui pend maintenant dans l’entrée de la légendaire Centre de Guitare sur Sunset Blvd).

Lorsque la pandémie a frappé, étant la force de la nature qu’elle est, Nita a pris l’adversité de ne pas faire de tournée et d’être à la maison et l’a transformé en positif. Au cours des 18 derniers mois, Nita a lancé son cours d’apprentissage de la guitare en ligne, « Les fondamentaux de la guitare rock », qui guide l’apprenant à travers tout, de la prise en main de la guitare pour la première fois à l’apprentissage des chansons et à la lecture de solos. Portant sa passion pour la santé et la forme physique au niveau supérieur, Nita l’a également lancée Défi de remise en forme Body Shred, un défi de remise en forme de trois mois qui associe l’amour de la musique à la passion d’être en meilleure santé dans le corps et l’esprit ! Les participants ont la chance de gagner des packages d’une valeur de plus de 2 500 $ tout en faisant partie d’une communauté mondiale de fitness amusante et solidaire.

Et, comme si cela ne suffisait pas, Nita la lança Patréon qui permet aux fans d’accéder à des diffusions en direct hebdomadaires, à des leçons, à des photos signées et à des aperçus des coulisses du processus d’enregistrement de l’album.

En plus de ces initiatives numériques, Nita est également devenu le guitariste officiel de la maison Les Rams de Los Angeles, jouant tous les matchs à domicile au tout nouveau stade SoFi, a interprété l’hymne national à WWE‘s « NXT Takeover : Stand And Deliver » événement, a publié deux nouvelles signatures Ibanez guitares, JIVA Jr et JIVA X, figurait sur la couverture de Monde de la guitare‘s « Guitarists Of The Decade » et joué avec Tonnelier au Lutte contre les incendies en Australie profit pour les feux de brousse qui ont ravagé l’Australie en 2020.

Nita publié « Chaos contrôlé » en 2018, acclamé par les fans et les médias, avec Injection de métal l’appelant « un grand début qui – comme son créateur l’a voulu – ne laisse aucun doute », et Monde de la guitare en déclarant « « Chaos contrôlé » est une vue panoramique de Nita Straussde nombreux points forts ». À ce jour, l’album a enregistré 6,7 millions de streams dans le monde, avec des clips pour les singles « Notre heure la plus désespérée », « Chaos », « Alegria » et « Tranchée Mariana » générant plus de 3 millions Youtube vues.

En plus de jouer avec Tonnelier, Nita a également joué avec la star du R&B Jermaine Jackson, de bonne heure MTV chéris FEMME FATALE, supergroupe de jeux vidéo COUP CRITIQUE et groupe hommage populaire LES MAIDENS DE FER.